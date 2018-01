MIS inicia venda de ingressos antecipados para mostra sobre Truffaut

Foto: Pierre Zucca/Divulgação

A partir desta terça-feira, 30, às 12h, o Museu da Imagem e do Som (MIS) vai começar uma venda antecipada de ingressos para a mostra Truffaut: Um Cineasta Apaixonado. A exposição inaugura no dia 14/7.

Os lotes são vendidos online, no site www.ingressorapido.com.br. Os ingressos são somente para visitas entre os dias 15/7 e 2/8. Os valores são R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Em parceria com a Cinemateca Francesa, a mostra reúne mais de 600 itens sobre a obra do cineasta francês, um dos principais expoentes do movimento da Nouvelle Vague. São desenhos, fotografias, objetos, livros, revistas e roteiros com anotações, além de trechos de filmes e entrevistas. Como em outras exposições do MIS, a obra de Truffaut será percorrida em salas especiais, abordando universos de cada filme.

Programação paralela. No dia 13/7, às 19h30, o curador da mostra Serge Toubiana fará uma palestra sobre o trabalho de Truffaut, ministrada pelo crítico de cinema Sérgio Rizzo. O bate-papo é gratuito e tem vagas limitadas.

Para participar, os interessados devem enviar um mini-currículo e uma carta de intenção (com no máximo 500 caracteres) para o e-mail dialogosmis@mis-sp.org.br até 7/7. Também serão ministrados cursos durante o período que a mostra ficará em cartaz.