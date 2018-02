MIS exibe clássico ‘Os Caça-Fantasmas’ com direito a trilha sonora ao vivo

+ O longa ‘Os Caça-Fantasmas’ ganha versão com trilha ao vivo no MIS. A banda Monza é a responsável por sonorizar o clássico de 1984, que integra o projeto mensal ‘Cinematographo’ da instituição. 10 anos. MIS. Auditório do MIS (172 lugares). Av. Europa, 158, Jd. Europa. Dom. (4), 15h. R$ 6/R$ 12. Inf.: www.mis-sp.org.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ O IMS exibe, em parceria com a Embaixada da França e o Instituto Français no Brasil, uma versão restaurada de ‘A Morte Cansada’, filme de 1921, do diretor Fritz Land, com direito a acompanhamento musical do pianista francês Hakin Bentchouala-Golobitch. 100 min. Livre. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 6ª (2), 20h. R$ 10/R$ 20.

+ O Sesc Santana exibe, em fevereiro, três longa-metragens em sessões gratuitas. O filme ‘Eu, Daniel Blake’, de 2016, abre a programação nesta 3ª (6). 12 anos. Sesc Santana. Teatro (330 lugares). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa. 3ª (6), 20h. Grátis. Inf.: sescsp.org.br/santana

+ Para os fãs do Super Bowl: a final de número 52 da National Football League (NFL) entre New England Patriots e Philladelphia Eagles terá transmissão ao vivo em vários cinemas. Será neste domingo (4), nas redes Cinemark, Cinepólis, Cinesystem, Espaço Itaú, Kinoplex e UCI.