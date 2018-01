MIS comemora 45 anos com programação especial no fim de semana

Foto: Felipe Prado/Div.

Celso Filho

Para comemorar os seus 45 anos, o Museu da Imagem e do Som (MIS) preparou um fim de semana especial. Em sua maioria gratuita, a programação reúne visitas guiadas ao acervo, entrada livre para as exposições em cartaz e projetos famosos, como a Feira Plana e o Cinematographo.

As comemorações começam hoje (29), às 21h, com um bate-papo com Ney Matogrosso. Entre outros destaques, no sábado (30), o museu recebe feiras gastronômica e de publicações independentes, com apresentações musicais e de dança.

Já no domingo (31), há intervenções circenses e exibição de uma seleção do Festival Sesc_Videobrasil. Às 19h, um concerto com a Bachiana Filarmônica.

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. QUANDO: Hoje (29), 12h/21h; sáb. (30), 11h/21h; dom. (31), 11h/20h. QUANTO: Grátis (exceto Cinematographo).