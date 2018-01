MIS inicia venda de ingressos antecipados para mostra sobre Steve Jobs

Foto: Lou Dematteis/Reuters

O Museu da Imagem e do Som (MIS) inicia a venda de ingressos antecipados para a exposição sobre Steve Jobs nesta quarta-feira (31), a partir das 12h. As entradas podem ser compradas pelo site Ingresso Rápido e custam R$ 18 (inteira).

A partir de 15/6, o museu abre ‘Steve Jobs, o Visionário’. Com uma cenografia especial, a mostra visita a vida e a carreira do criador da Apple por meio de mais de 200 peças, entre fotos, filmes reportagens e objetos históricos. A exposição já passou pelo Rio, no Pier Mauá.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 16/6. 11h/20h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). R$ 18 (3ª, grátis). Até 20/8.