Bar pop-up deixa SubAstor em clima de Natal com drinques especiais

+ Criado em Nova York pelo barman Nico de Soto, o temático bar pop-up Miracle coloca o SubAstor, até 15/12, em clima de Natal. Lá, a carta assinada por ele para a temporada de fim de ano será executada por Fabio La Pietra, Rogério Frajola e Plinio Joaquim.

O SubAstor, que faz parceria com o Miracle pela primeira vez, terá decoração natalina, com direito a neve artificial.

As bebidas são servidas em copos personalizados. São dez tipos de coquetéis (R$ 32, cada) e dois shots (R$ 13, cada). Entre as opções, está o ‘Naughty Shot’ (foto), que mistura cachaça e canela. Servido quente, o drinque ‘Bad Santa’ é feito com vinho, licor Dry Curaçao, especiarias e uva passa branca. Nesta 4ª (6), Nico estará no SubAstor preparando os drinques.

ONDE: R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. QUANDO: 20h/4h (3ª a 5ª, até 3h; fecha 2ª). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Allora! Vino & Birra

Os sócios do gastrobar Ciao! Vino & Birra replicam seu foco na comida italiana. Assim que o cliente senta, uma garrafa de água é servida por conta da casa. Preparação para o bom drinque ‘Gallo Pazzo’ (R$ 23), com gim italiano, laranja e chinotto, bebida italiana feita à base de ervas e frutas cítricas. Entre os sanduíches, vale provar o ‘Calabrese’ (R$ 26), com linguiça calabresa, provolone e molho de mostarda com cebola. R Apinajés, 597, Perdizes, 2503-9841. 18h/23h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cc.: todos.

Botecos

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Por lá, o bolinho de feijoada é servido com torresmo e couve (R$ 8,90, cada). Para beber, além das cervejas Serra Malte (R$ 14,30) e Original (R$ 13,90), experimente as caipiroscas de tangerina com pimenta e de abacaxi (R$ 24,50, cada). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fer., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Botecos chiques

Armazén Paulista

O bar, um dos mais agradáveis da região, tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, peça o sanduíche ‘Porkburguer’ (R$ 37,90), que leva picanha suína, queijo prato, cebola caramelizada, alface americana no pão australiano (R$ 37,90). Aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 62,90) inclui quatro sabores de batidas. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967 por Leopoldo Urban, o fundador do Bar Léo. O bar mantém o mesmo padrão com chope Brahma (R$ 8,80, claro; R$ 10,30, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 7,50, unid.). O de carne de sol custa R$ 10; já o de bacalhau, R$ 15. R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 12h/0h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve bebidas como o chope Heineken (R$ 13,90, 470 ml), sempre bem gelado. A casa serve porções tradicionais, como a de pasteis mistos (R$ 43,50, 12 unid.), de queijo, carne, camarão e palmito, e a de bolinhos de bacalhau (R$ 57, 12 unid.). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Para comer

Up Cozinha & Bar

Após um lance de escadas, com pôsteres de filmes antigos, um ambiente de decoração kitsch se apresenta. Entre os destaques do cardápio de inspiração latina está o ‘Chihulana’ (R$ 42), batatas rústicas com tiras de filé e ovo frito condimentado com gema mole. Prove o drinque ‘A Mexicana’ (R$ 26), que leva tequila prata, pimenta, suco de limão e melancia. R. Antônio Carlos, 395, Consolação, 2659-1367. 18h/0h30 (6ª, até 1h; sáb., 16h/1h; dom., 16h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Igrejinha Bar

O nome condiz com o lugar, que tem uma sala confessionária que possui ramais coloridos para as paqueras. Para beber, peça cerveja Heineken (R$ 13,80, 600 ml), acompanhada do petiscos ‘Salve Jorge’ (R$ 24,80), com cubos de queijo coalho regado a mel e pimenta-rosa R. Fernando Albuquerque, 302, Consolação, 2769-8794. 16h/1h30 (5ª a sáb., até 3h; dom., 20h/1h; fecha 2ª). R$ 10 (após 20h). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.