Foto: Rogério Canella/divulgação

O Mimo propõe para o jantar um menu fechado – ideia consolidada no almoço executivo – com entrada, prato e sobremesa, por R$ 53,90. Entre as opções, há salada verde com pera, nozes e molho de gorgonzola; costelinha de porco, purê de mandioquinha e abacaxi grelhado (foto); e crumble de nozes com frutas e creme inglês.

R. Caconde, 118, Jd. Paulista, 3052-2517.