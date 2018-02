Milton Nascimento estreia show de voz e violões

Desde 2011, Milton Nascimento se apresenta de maneira descompromissada com os violões de sete cordas dos irmãos Beto e Wilson Lopes, sempre em espaços intimistas. Mas o que era simples brincadeira se tornou coisa séria a partir de agora, com a estreia do show ‘Tarde’.

A formação intimista deve ressaltar a voz privilegiada de Milton, ainda que ele pondere essa característica. “Algumas pessoas que assistiram aos shows com o Duo Lopes chegaram a comentar algo desse tipo”, conta o artista, que tem uma relação antiga com os irmãos. “Mas nada que fizemos foi com essa intenção. Queríamos apenas mais uma alternativa de show para jogar na estrada. E, naturalmente, este show com violões foi ganhando tanta força que decidimos seguir em frente.”

Milton Nascimento

Wilson está em sua banda há mais de 20 anos, e é seu diretor musical desde o álbum ‘Pietá’ (2003). Além disso, é professor da disciplina ‘A Música de Milton Nascimento’ na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e prepara um songbook com toda a sua obra. O livro tem lançamento prometido para ainda este ano.

Milton revela que os irmãos Lopes vêm trabalhando nos arranjos há algum tempo. “Na verdade, acho que tem mais de 30 anos que eles tocam minhas músicas nesse formato e estavam esperando a oportunidade.”

O repertório tenta fugir do caráter retrospectivo da turnê ‘Uma Travessia’, que celebrava os 50 anos de carreira do cantor. Há lembranças de ‘Sueño Con Serpientes’ (Silvio Rodriguez), registrada em dueto com Mercedes Sosa no álbum ‘Sentinela’ (1980), ‘Baião da Penha’, sucesso de Luiz Gonzaga nos anos 1950, e ‘A Festa’, música composta para Maria Rita gravar em seu CD de estreia homônimo. Mas sucessos como ‘Encontros e Despedidas’ e ‘San Vicente’ não ficam de fora.

Onde: Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Quando: Sáb. (17), 21h; dom. (18), 19h. Quanto: R$ 150 a R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos