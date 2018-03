Sr. Kaplan foca a missão do protagonista do título, Jacob (Héctor Noguera), um veterano da Segunda Guerra Mundial que mora no Uruguai. Ao descobrir um alemão misterioso numa praia do país, ele se convence de que se trata de um nazista à paisana e começa a persegui-lo para expor sua verdadeira identidade.

