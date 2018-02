Miguel Falabella estreia novo musical; confira roteiro completo

Ator é o protagonista de ‘Antes Tarde do que Nunca’, que entra em cartaz no Teatro Cetip. Veja este e outros espetáculos do tipo no roteiro do Divirta-se

FOTO: Jairo Goldflus/divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O musical da Broadway Antes Tarde do que Nunca ganha versão com texto e atuação de Miguel Falabella. Ao lado da atriz Simone Gutierrez, o espetáculo conta a história de um playboy na Nova York dos anos 20. 150 min. Livre.

ONDE: Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, 4003-5588.

QUANDO: Estreia 5ª (20). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. Até 25/10.

QUANTO: R$ 50/R$ 230.

Confira o roteiro com outros musicais em cartaz:



FOTO: divulgação

+ BarbarIdade

Inspirado em argumento de Luís Fernando Veríssimo, Ziraldo e Zuenir Ventura, o musical aborda o envelhecimento com bom humor. No elenco, Osmar Prado e Edwin Luisi, entre outros. 120 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª, 21h30; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 40/R$ 120. Até 27/9.

+ Beatles num Céu de Diamantes

Visto por mais de 350 mil pessoas, o musical propõe um passeio pelo universo do icônico grupo britânico. Na trilha, sucessos como ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, ‘Yesterday’, ‘Hey Jude’ e ‘Let it Be’. Nesta atual temporada, o espetáculo foi totalmente repaginado, com Felipe Tavolaro, Carol Bezerra e nove atores-cantores formados especialmente para as apresentações na cidade. Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 75 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb., 20h e 22h; dom., 20h. R$ 40/R$ 70. Até 30/8.

+ Billie

Em cena, Cássia Damasceno dá vida à cantora ícone do jazz norte-americano, Billie Holiday. O elenco do espetáculo também conta com Otavio Linhares e Diego Fortes, que interpretam técnicos de estúdio. 40 min. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e 6ª, 20h30. R$ 6/R$ 20. Até 4/9.



FOTO: Cesar França/divulgação

+ Constellation

O ator Jarbas Homem de Mello assume a direção deste espetáculo, que traça um panorama do Rio de Janeiro nos anos 1950, com o impacto provocado pelo avanço da aviação. Teatro Espaço Promon. Av. Juscelino Kubitschek, 1.830, 3071-4236. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h30; dom., 18h. R$ 120/ R$ 150. Até 27/9.

+ Florilégio Musical II – Nas Ondas do Rádio

O espetáculo é uma homenagem ao rádio e aos seus grandes nomes, como Francisco Alves, Dalva de Oliveira e Herivelto Martins. Mira Haar, Adriana Fonseca e Carlos Moreno atuam e entoam canções de 1930 a 1950. Dir. Elias Andreato. 70 min. Livre. Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb. e dom., 18h. R$ 40. Até 30/8.

+ Lamartine Babo

Neste musical dramático em homenagem ao compositor Lamartine Babo, um curioso senhor e sua sobrinha visitam um conjunto que está preparando um espetáculo sobre o músico carioca, o rei das marchinhas de carnaval. De Antunes Filho. Dir. Emerson Danesi. 60 min. 12 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (70 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª, 20h30. R$ 6/R$ 20. Até 27/8.

+ Memórias de um Gigolô

O espetáculo, dirigido por Miguel Falabella, retrata a São Paulo dos anos 1930. Baseado no romance de Marcos Rey, o enredo descreve um triângulo amoroso formado em meio a bordéis e à vida boêmia da cidade. Falabella também assina as letras do repertório musical, com melodias criadas por Josimar Carneiro. Com Leonardo Miggiorin, Marcelo Serrado, Mariana Rios e outros. 130 min. (com intervalo). 14 anos. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Consolação, 3083-4475. 5ª, 21h. 6ª, 21h30; sáb., 18h e 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 180. Até 30/8.

+ Mudança de Hábito

Versão musical do filme protagonizado por Whoopi Goldberg, o espetáculo traz a atriz e cantora Karin Hils no papel de Deloris Van Cartier, uma cantora de boate que se torna testemunha acidental de um crime e acaba escondida em um convento para fugir dos assassinos. As músicas, o coro e os figurinos são os pontos fortes deste espetáculo. 150 min. 12 anos. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 260 (em agosto, 5ª, 6ª e dom., R$ 50/R$ 180). Por tempo indeterminado.

+ Nine – Um Musical Felliniano

Elogiado pela crítica, amado pelos fãs, o cineasta Guido Contini vive a falta de inspiração para criar o próximo trabalho. Acolhido em um spa, onde espera reativar a imaginação, ele vive momentos de alucinação, em que a realidade se mistura com lembranças de suas mulheres. À primeira vista, o argumento faz lembrar o filme clássico de Federico Fellini, ‘8 1/2’ – e é justamente na obra do diretor italiano que o musical se baseia. Dir. Claudio Botelho e Charles Möeller. Com Nicola Lama, Beatriz Segall, Totia Meireles e outros. 135 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 3223-2090. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 200. Até dom. (9).

+ Peter em Fúria

O musical foi criado pelos artistas do coletivo Pequeno Teatro de Torneado, a partir de uma releitura do conto ‘Peter Pan e Wendy’, de J. M. Barrie. A história é transposta para a realidade de uma favela brasileira, criando um paralelo entre sonho e realidade. 120 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 3ª, 21h. R$ 40. Até 3ª (11).

+ Raia 30 – O Musical

Com roteiro de Miguel Falabella, o musical revê três décadas de carreira de Claudia Raia. Nele, a atriz percorre seus mais importantes espetáculos teatrais – caso de ‘Cabaré’ e ‘Sweet Charity’. Theatro Net. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h30 e 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 200. Até 18/10.



FOTO: Bob Sousa/divulgação

+ Single Singers Bar

No espetáculo, o diretor Dagoberto Feliz retoma números dos grandes musicais da Broadway. No repertório, estão canções como ‘Embraceable You’, de Ira e George Gershwin. 75 min. 12 anos. Teatro Jaraguá. R. Martins Fontes, 71, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 29/10.

+ Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 12/10.