O mignon de cordeiro com shitake, servido com rosti de aipim recheado de catupiry (R$ 73; foto abaixo), é uma das novidades preparadas pela chef Morena Leite, no Capim Santo. Ainda para a estação, o menu lista suflê de pinhão com taioba (R$ 28) e ravióli de tapioca com queijo da Serra da Canastra (R$ 58).

Al. Ministro Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500.