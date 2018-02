Mexa-se: passeio de bicicleta e aula de ioga no parque estão entre as dicas da semana

Bicicleta, corrida, atividades físicas e esportivas em parques e pelas ruas da cidade. Agora, aqui no Divirta-se você também encontra dicas para não ficar parado em São Paulo

+Bicicleta. Com grupos de até dez pessoas, que pedalam com dois monitores, o Bike Tour SP é feito em regiões como Centro e Avenida Paulista. O projeto fornece as bicicletas e equipamentos como o capacete – com um sistema de áudio que transmite curiosidades sobre os pontos turísticos de cada rota. Há ainda um passeio infantil, o Bike Kids, feito com um ‘bike trailer’ desenvolvido para levar crianças de até 8 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site. Sáb. e dom., 9h, 10h, 10h30, 12h, 13h30 e 15h. Grátis (pede-se a doação de 2Kg de alimento não perecível). Inf.: www.biketoursp.com.br

+Ioga. As aulas abertas do Método DeRose, no Parque Ibirapuera, conduzem exercícios de reeducação respiratória, técnicas para desenvolver a flexibilidade e movimentos para aprimorar a concentração – uma das propostas desse método é diminuir o estresse. A atividade tem duração de 45 minutos e não é preciso fazer inscrição. Praça do Porquinho (portão 6). Av. IV Centenário, 861, Jd. Luzitânia, 3589-7227. Sáb., 9h. Grátis. Serraria (portão 7). Av. República do Líbano, s/nº, Ibirapuera, 3589-7227. Dom., 9h. Grátis. Inf.: bit.ly/DeRoseIbira

+Dança de salão. Como parte da programação do Sesc Verão, que vai até o dia 28/2, a unidade Vila Mariana recebe aulas de diversos estilos de dança, como forró, samba de gafieira, salsa, samba-rock, foxtrote, tango e bolero. As práticas são conduzidas pelos professores Egle de Carlos e Paulo Batista. Pessoas com mais de 12 anos podem participar da atividade e não é necessário fazer inscrição. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb., 16h30/18h (exceto 10/2). Grátis. Até 24/2.