Mexa-se: oficina de esgrima é uma das dicas de atividades físicas para esta semana

MEXA-SE. Bicicleta, corrida, atividades físicas e esportivas em parques e pelas ruas da cidade. Aqui, você encontra sempre dicas para não ficar parado em São Paulo. Elcio Padovez (especial para o Estado)

+ Floorball. Este jogo, que lembra o hóquei, é praticado em uma quadra de cimento, como as de basquete em prédios. Para se jogar, são necessárias duas equipes de seis jogadores na linha e dois goleiros. Os times utilizam bastões específicos para conduzir uma bola oca – e o objetivo é fazer com que ela passe por dentro do gol adversário. A atividade ocorre neste sábado (5) e domingo (6), no Ginásio de Esportes do Sesc Bom Retiro, e qualquer pessoa com mais de 7 anos pode participar. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (5) e dom. (6), 14h/16h. Grátis.

+ Esgrima. A modalidade esportiva, que é considerada uma das mais bonitas e complexas, pode ser aprendida em oficina neste sábado (5), no Centro Esportivo Mané Garrincha, próximo ao Parque Ibirapuera. As aulas são ministradas por professores voluntários. Eles emprestam os materiais, ensinam os principais movimentos e também como funciona cada golpe que pode ser aplicado no tatame. Para participar, é preciso ter mais de 15 anos. Centro Esportivo Mané Garrincha. R. Pedro de Toledo, 1.651, V. Clementino. Sáb. (5), 9h30/10h30. Grátis.

+ Training Truck. Já imaginou um food truck não de comida, mas, sim, de esportes? Esta é a proposta que a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer leva para o Ibirapuera neste sábado (5): o Training Truck. Nos arredores do caminhão, é possível fazer um treino de alta intensidade (HIIT) combinando o uso de pesos e cordas, além do peso do próprio corpo. A atividade é aberta para maiores de 16 anos. Modelódromo do Parque Ibirapuera. R. Curitiba, 290, Paraíso. Sáb. (5), 9h/16h. Grátis.