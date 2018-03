Mexa-se: passeio de bicicleta com apresentações musicais e caminhada no Ibirapuera estão entre as dicas da semana

Bicicleta, corrida, atividades físicas e esportivas em parques e pelas ruas da cidade. Agora, aqui no Divirta-se você também encontra dicas para não ficar parado em São Paulo

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Bicicleta. Integrando ciclismo e apresentações musicais, o projeto Ciclovia Musical, neste sábado (10), conta com seis roteiros guiados de bicicleta, com 32 concertos em diferentes locais dos percursos. Um deles terá como ponto de partida o Estacionamento Scala Park, com apresentação do quarteto SaxBrasil, às 9h. No Espaço Cultural Porto Seguro, o show do grupo Sujeito a Guincho será às 10h30. O percurso encerra no estacionamento, com a banda BrassUka. R. Barra Funda, 423. Sáb. (10), 9h. Grátis. Inscrições: www.cicloviamusical.com.br

+ Caminhada. No Parque Ibirapuera, a caminhada monitorada passa por mais de quarenta pontos estratégicos do lugar. Com duração estimada em pouco mais de duas horas, o passeio percorre monumentos, estátuas, espaços esportivos e equipamentos culturais. Aldo Cruz, que lidera o grupo durante o itinerário, destaca aspectos históricos e curiosidades sobre cada um deles. O projeto é organizado pela ONG Parque Ibirapuera Conservação. Parque Ibirapuera. Bosque da Leitura.

Av. República do Líbano, portão 7. Sáb. (10), 10h. R$ 10. Reservas pelo site: www.parqueibirapuera.org

+ Dança. O Núcleo Prema promove aulas de dança indiana, cuja origem vem das artes e práticas religiosas do hinduísmo, privilegiando três de seus estilos: Kuchipudi, Bharatanatyam e Mohiniyattam. Todos eles são provenientes do sul da Índia. Além de apresentar aspectos conceituais da cultura indiana, a professora Irani Cippiciani estará à frente do treino prático e de experimentos coreográficos. Sesc Santana. Sala de Múltiplo Uso I. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 3ª e 5ª, 19h30. Grátis (inscrições 30 min. antes). Até 26/4.