Meu Passado Me Condena 2 acompanha uma crise do casal Fábio (Fábio Porchat) e Miá (Miá Mello). Ela pede o divórcio no dia em que ele esquece as bodas de três anos. A morte da avó portuguesa do rapaz lhe dá uma ideia: ao levar Miá para o funeral em Portugal, tenta reconquistar o amor da mulher, cansada de sua irresponsabilidade.

