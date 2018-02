Metiço festeja 18 anos com novos pratos

Foto: divulgação

Para comemorar os 18 anos do Mestiço, a chef Ina de Abreu renova o cardápio com pratos como o spaghettini de abobrinha com molho de castanha-do-pará, acompanhado de alcatra Red Angus grelhada e servida sobre molho de tomates frescos e secos em cubos temperados (R$ 58,80; foto).

Outra novidade é o ‘Bijupirá’, peixe branco, molho com pérolas de tapioca, couve e abóbora, acompanhado de arroz branco (R$ 68).

R. Fernando de Albuquerque, 277, Consolação, 3256-3165.