Mestres da arte italiana ganham mostra no Masp

Foto: Acervo Masp/Divulgação

Novo capítulo das atuais mudanças no Masp, a mostra ‘Arte da Itália – de Rafael a Ticiano’, que inaugura hoje (26), apresenta trabalhos de mestres italianos, como Sandro Botticelli e Giovanni Bellinni. São cerca de 30 pinturas do acervo do museu.

A curadoria exibe obras que percorrem a produção artística nos períodos medieval, Renascimento e Barroco. Ao lado das criações, também serão expostos documentos, contextualizando cada obra.

Localizada no subsolo do edifício, a exposição também retoma parte do projeto expositivo original de Lina Bo Bardi. As pinturas estarão dispostas em painéis suspensos que foram utilizados em uma mostra na década de 1950 e estruturas tubulares de 1947.

ONDE: Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. QUANDO: 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). Inauguração: hoje (26). Até 20/9. QUANTO: R$ 25 (5ª, a partir das 17h, e 3ª, grátis).