Mesa de doces, sorvetes e outras dicas de quitutes para o Dia da Criança

DIA DA CRIANÇA

Foto: divulgação

A Villa Grano vai preparar no feriado (12) uma mesa cheia de doces que a garotada adora, como pães de mel, brigadeiros e cupcakes (foto), vendidos por R$ 49,90, o quilo. R. Borges Lagoa, 371, V. Clementino, 5083-5215. 6h/22h40.

Foto: divulgação

A Le Botteghe Di Leonardo terá um novo sorvete na vitrine, a partir de 4ª (12): o ‘Il Gelato Spirulino’ (R$ 7/R$ 15; foto), à base de leite e uma alga que colore a massa de azul. R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528–2000. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h).

Confira outras dicas do roteiro de quitutes:

Cafés

Cafezal AASP

Fica no térreo do edifício histórico da Associação dos Advogados de São Paulo. No cardápio, é possível escolher o grão de café que será usado no preparo do café coado na mesa (R$ 6). Há ainda drinques gelados, como o ‘Affogato’, com sorvete de creme, expresso e chantilly (R$ 12). A torta de frango (R$ 11) e o bolo gelado de coco (R$ 9) fazem boa companhia. R. Álvares Penteado, 151, Centro, 3291-9330. 8h30/19h30 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Chá Yê

As prateleiras desta casa aconchegante estão repletas de caixinhas com ervas e utensílios. Assim como as bebidas – chás provenientes de 12 regiões da China – a influência na cozinha vem do oriente. No almoço, há menu executivo (R$ 25/R$ 42), com entrada mais prato principal, como um delicado ‘Won Ton’ com carne de porco. Por mais R$ 9, é possível acompanhar a refeição com o chá do dia. R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros, 3360-7003. 12h/23h (dom., até 17h30; 3ª, até 18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Big Bang Candy Lab

Não espere encontrar bolos recheados. Na linha de doces da dupla Beatriz Setubal e Marina Reis, estão barrinhas de chocolate com recheios como marshmallow (R$ 8) e ‘Cartola’, que junta biscoito de queijo e ganache de banana (R$ 8). Na dúvida, leve a caixinha ‘Via Láctea’, com caramelos de baunilha com flor de sal (R$ 15, 15 unid.), e a caixa de ‘Nebulosa’, um caramelo aerado de mel coberto com chocolate (R$ 15, 130 g). R. Artur de Azevedo, 495, Cerq. César, 3062-8197. 12h/18h (sáb., 11h/18h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Da Feira ao Baile

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 17,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 90);

e bolo de coco cremoso (R$ 90). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A charmosa padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou creme de ovos (R$ 8,40, cada). Na dúvida, prove os dois e o bom pastel de Belém (R$ 6,90). Entre os pães de fermentação natural, leve para casa o alentejano (R$ 15,90) e o de azeitonas (R$ 17,40). R. Afonso Braz, 400, V. N. Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Santo Pão

Lugar ideal para um café da manhã demorado, que pode ser tomado nas mesas do salão ou em um quintalzinho, nos fundos da loja. Mas é difícil escolher um só item do cardápio. Na dúvida, não dispense os ovos mexidos com cream cheese e ervas (R$ 14), receita cremosa que vem acompanhada de pãozinho, e a revigorante ‘Vitamina de Padoca’, com morango, banana, leite e mel (R$ 14, 340 ml). Também serve sanduíches e pratos. R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Petit Comité Rotisserie

As vitrines exibem pratos para montar uma refeição completa, do petisco à sobremesa. Da cozinha da chef e banqueteira Rita Atrib saem opções como a saborosa torta de carne de panela (R$ 71, o quilo), a salada de quinoa (R$ 85, o quilo), o cuscuzinho de camarão (R$ 107, o quilo) e o cheesecake de Ovomaltine (R$ 80, o quilo). R. Gaivota, 763, Moema, 2359-0771. 11h/19h (sáb., até 17h; dom. e fer., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99), com presunto, muçarela e tomate. Ainda é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Esfiharia Effendi

O proprietário Armando serve receitas árabes desde 1973. As porções de homus, babaganuche (R$ 32, cada) e coalhada seca

(R$ 33), e os charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são preparados na casa, assim como as boas esfihas de carne (R$ 4,60) e de queijo (R$ 5,10). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 7). R. Dom Antônio de Melo, 77,

Luz, 3228-0295. 8h/16h (sáb., até 15h30; dom., 9h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

212 Burger

A inspiração nova-iorquina começa no nome – o código 212 é o prefixo telefônico mais antigo de Manhattan. Os hambúrgueres são servidos em tábuas, caso do ‘Soho’ (R$ 22), montado com queijo da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e picles. Já o ‘Empire State’ (R$ 43) leva 320 gramas de carne, queijo, bacon e ovo. Para fechar, prove o ‘212 Oreo Cake’ (R$ 20), uma fatia de bolo com recheio cremoso. Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 3052-1878. 18h/0h (6ª, sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sheriff’s Burger

Tem atmosfera inspirada nas hamburguerias texanas. O cliente pode montar o lanche ou optar por uma das sugestões do cardápio, como o ‘Jim Killer Miller’ (R$ 30,90), com hambúrguer de 150g, queijo fundido, compota de tomate, picles, bacon e maionese, no pão de fermentação natural. À parte, é servido o molho defumado. Para acompanhar, batatas rústicas (R$ 14).

R. Heitor Penteado, 699, Sumarezinho, 3672-3841. 12h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Z-Deli Sandwich Shop

Com salão disputado, tem cardápio inspirado nas delicatessens de Nova York. Entre os bons sanduíches da casa, estão o de pastrami (R$ 31); o ‘Black Burguer’, com hambúrguer, molho roti e tutano (R$ 28); e ainda o ‘Rosbife’, montado no pão de forma, com rosbife, queijo prato, tomate e maionese (R$ 26). Também faz um imperdível cheesecake com calda de amora (R$ 14). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Snow Fall

Os sorvetes são preparados à moda sul-coreana: uma máquina congela rapidamente o leite fresco e o transforma em ‘neve’, que servem de base para os ‘Snow Ice Cream’. Montadas em dois tamanhos (R$ 14/R$ 21), as taças intercalam camadas de ‘neve’ e caldas de frutas, chocolate, café e açaí. Vale provar o que leva calda de chá-verde, doce de feijão, moti e pó de chá-verde. R. Oscar Freire, 48, Cerq. César, 3804-8233. 13h/22h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

BierTANTAN Fest

A cultura e a cozinha alemãs inspiram a festa na Vila Butantan, que terá pratos típicos e muito chope à venda nos foodtrucks. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã. Sáb. (8), 10h/22h; dom. (9), 10h/20h.