Mês da Cultura Independente leva atrações gratuitas a espaços públicos de São Paulo

Confira o melhor do Mês da Cultura Independente, que completa dez anos levando uma programação diversificada (e gratuita) a vários pontos da cidade

Foto: Kiko Ferrite/divulgação

FESTIVAL COCIDADE

O festival sobre cultura colaborativa reúne mais de cem atrações em sua 3ª edição, no Parque da Luz. Além da apresentação de diversos projetos do tipo, há bate-papos, oficinas, feira gastronômica, saraus e, às 18h30, um show com BNegão, Lira, Anelis Assumpção (acima) e Catatau. Pq. da Luz. Pça. da Luz, 366. Sáb. (17), 10h/23h.

ARRUAÇA

A feira de publicações independentes ocupa a rua em frente à Banca Tatuí, com trabalhos de artistas e editoras como Lote 42 e BebelBooks. Para animar a tarde do evento, o famoso teto da banca também se transforma em palco para shows. R. Barão de Tatuí, 275, V. Buarque. Dom. (18), 14h.

MARGINÁLIA

Em cartaz na Biblioteca Mário de Andrade, a exposição é uma homenagem de Thiago Limón a personalidades que contribuíram para quebrar paradigmas sociais. Em desenhos com nanquim, ele retrata nomes como Maria da Penha e Madame Satã. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 24h. Até 30/10.

SOBRE NOIZ

O documentário conta a história de uma viagem de Emicida à África, que deu origem ao disco ‘Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa’. O filme tem sessões de pré-estreia na Galeria Olido, além de nos CEUs Três Lagos (4ª, 21/9, 20h) e Jambeiro (28/9, 20h). Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 29/9, 20h.

DISCO BABY

Em um dos domingos em que a Avenida Paulista é fechada para veículos, pais e filhos estão convidados para uma festa a céu aberto. O som percorre diferentes gerações e ritmos, do cumbia ao reggae. Para animar o fim de tarde, também haverá intervenções circences. Av. Paulista, altura do nº 1.600. 25/9, 10h.

FESTA INTRUSA

A festa estreou na Jornada do Patrimônio, misturando atrações multiculturais e discotecagem na Biblioteca Mário de Andrade. Entre os convidados da 2ª edição, estão a escritora Amara Moira, a psicanalista Claudia Lemos e a filósofa Marilia Mello Pisani. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 24/9, 22h.

Foto: João Claudio de Sena/divulgação

FELIZS

A Feira Literária da Zona Sul (FELIZS; foto acima) está na 2ª edição. Até 24/9, o evento leva programação com shows, saraus, oficinas e debates a diferentes espaços públicos da região. Entre as atrações, na 5ª (22), às 20h, Aláfia se apresenta no CEU Cantos do Amanhecer (Av. Cantos do Amanhecer, s/nº).

MC SOFFIA

Com o hip-hop e a poesia, a jovem MC canta músicas contestadoras sobre temas como o racismo e a infância na periferia. Soffia se apresenta dentro da programação da Feira Literária da Zona Sul, no Campo Limpo. Pça. João Tadeu Priolli (Pça. do Campo Limpo). R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 17. 24/9, 16h15.

CONVERSA LITERÁRIA

Toni C, Mestre Marrom e Gaspar, do grupo Z’África Brasil, são os convidados do bate-papo ‘Literatura, Hip Hop, Capoeira e Resistência’. O encontro é um dos destaques da programação da Feira Literária da Zona Sul. Casa de Cultura Santo Amaro. Pça. Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434. 6ª (16), 14h.

FLICT

A Feira Literária da Cidade Tiradentes (FLICT) movimenta a região com atrações em espaços públicos até sábado (17). Neste último dia, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (R. Inácio Monteiro, 6.900) recebe o 2º Seminário de Literatura Negra, das 8h às 16h. Mais tarde, às 20h, tem o ‘Transarau’.

MCI 10 ANOS

Para comemorar os dez anos do Mês da Cultura Independente, um show convida três atrações que fizeram parte da 1ª edição do evento. São eles: o projeto Objeto Amarelo, do músico Carlos Issa, e o rock dos grupos Ordinaria Hit e Hurtmold. Pça. José Molina, Consolação. 25/9, 14h.

MÚSICA NAS ALTURAS

O projeto volta a levar shows para o topo do Edifício Martinelli, até 24/9. O primeiro é com Sofia Viola, na 3ª (20), às 19h30. Em seguida, tem Jards Macalé (foto abaixo), na 4ª (21), às 19h30 e às 21h; e Guilherme Kastrup, na 5ª (22), às 19h30. R. São Bento, 405, Centro. Retirar ingresso 30 min. antes.

Foto: Wilton Junior/Estadão

SARAU DO BINHO

O sarau faz uma edição dentro da programação da Feira Literária da Zona Sul, no dia 23/9, às 16h. Mais cedo, às 14h, Binho participa de uma conversa sobre eventos do tipo, com Iara Aparecida dos Santos, Rosa Falzoni e Marco Pezão. CEU Feitiço da Vila. R. Feitiço da Vila, 399. 23/9, a partir das 14h.

FEMININE HI-FI

O festival tem uma programação de oito horas dedicadas à música jamaicana. O som fica por conta de 15 mulheres, que se revezam entre a picape e o microfone – com nomes como Sound Sisters, Sistah Chilli, Alice Marques, Mis Ivy e Lanna Rodrigues. Pça. Menino Jesus, s/nº, V. Prado. Dom. (18), 14h/22h.

100% FAVELA

Tradição no Capão Redondo, a festa de rap volta a integrar o calendário do MCI. A programação reúne nomes da literatura marginal, como o poeta Sérgio Vaz, e, claro, da música, como Mano Brown, Facção Central e Lino Krizz. R. Adoasto de Godoy, 4, Capão Redondo. Sáb. (17), 15h.