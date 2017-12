Mês da Cultura Independente começa com festa nas ruas do Centro

Foto: divulgação

Em setembro, espaços da cidade recebem ampla programação gratuita com o Mês da Cultura Independente. A 10ª edição do evento tem algumas atrações já neste fim de semana.

No sábado (10), às 14h, a Praça das Artes (Av. São João, 281) hospeda o ‘Ataque!’, competição de dança com debates e oficinas sobre a cultura LGBT. Às 22h, o ‘SP na Rua’ faz uma grande festa nas ruas São Bento, Álvares Penteado e 15 de Novembro, com os principais coletivos da noite paulistana.

Já no domingo (11), às 14h, na Galeria Olido (Av. São João, 473), a ‘Sacola Alternativa’ tem feira de discos e shows com bandas como Terno Rei. A partir de segunda-feira (12), também começa a programação da Feira Literária da Zona Sul, com atrações ao longo do mês.

Sáb. (10) a 29/9. Grátis. Inf.: www.fb.com/mcifest