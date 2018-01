Mês da Cultura Independente reúne atrações gratuitas em toda a cidade

Foto: Marcelo Paixão/Divulgação

Festas ao ar livre, com discotecagem e até karaokê; shows de artistas nacionais e internacionais; feiras de publicações independentes, entre HQs e fanzines; exibição de filmes do circuito alternativo. Essas são algumas das atrações que fazem parte da programação do Mês da Cultura Independente.

A 9ª edição do evento, promovido pela Prefeitura, começa neste sábado (5) e ocupa diversos espaços públicos e centros culturais durante todo o mês de setembro. Com exceção de algumas sessões de cinema em locais fechados (que custam apenas R$ 1), todas as outras atividades são gratuitas.

Confira uma seleção feita pelo Divirta-se para aproveitar o melhor do evento.

BALADA. As ruas do centro histórico vão ser ocupadas pelos mais badalados coletivos da cidade no SP na Rua. A ideia é fazer uma grande festa a céu aberto neste sábado(5), com pistas de dança, instalações e intervenções artísticas. Do eletrônico à música brasileira, a discotecagem fica por conta de grupos, como Voodoohop, Calefação Tropicaos, Carlos Capslock, Mamba Negra e Selvagem. Entre as ruas São Bento, Álvares Penteado e 15 de Novembro. Sáb. (5), 22h/6h.

MÚSICA. A festa de rap 100% Favela já é praticamente uma tradição no bairro do Capão Redondo. Agora, ela comemora 15 anos de estrada, com um grande encontro de músicos e escritores da literatura marginal. Mano Brown (foto) é uma das principais atrações que sobem ao palco. Mas a programação também traz nomes como Facção Central, Negredo, Detentos do Rap, Neguinho do Kaxeta e Rincon Sapiência. R. Adoasto de Godoy, 4, metrô Capão Redondo. Sáb. (5), 15h.

Foto: Julio Maria/Estadão

MÚSICA. O Clube do Choro, que inaugurou recentemente sua sede no reformado Teatro Arthur Azevedo, na Mooca, se apresentará no Centro Cultural São Paulo. Neste domingo (6), o grupo recebe, no palco da Sala Adoniran Barbosa, cerca de cem músicos de diferentes gerações para uma grande roda de choro. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (6), 17h30. Retirar ingressos a partir das 15h30.

CRIANÇAS. Na Virada Cultural de 2013, o coletivo Basurama Brasil transformou o Minhocão e o Vale do Anhangabaú em grandes playgrounds. Voltado tanto para as crianças quanto para adultos, o projeto A Cidade é para Brincar volta, agora, ao centro da cidade. Embaixo do Viaduto do Chá, o grupo monta uma instalação com grandes balanços que ficarão disponíveis para quem passar por lá até o fim do mês. Vale do Anhangabaú. A partir de sáb. (5). 10h/20h. Até 30/9.

CINEMA. Com foco em jovens realizadores, a Mostra Internacional de Cinema Independente reúne quase 30 títulos, com sessões a R$ 1, até 24/9. A maior parte será no Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro), incluindo exibições ao ar livre, no jardim suspenso do local.

A programação começa neste sábado (5), às 16h, na Biblioteca Viriato Corrêa (R. Sena Madureira, 298,

V. Mariana), com o filme ‘Um Jovem Poeta’, do francês Damien Manivel, sobre um adolescente que sonha em se tornar um grande poeta.

Já no dia 11/9, às 20h30, no CCSP, o músico e diretor Kiko Dinucci faz a pré-estreia de seu filme ‘Breve em Nenhum Cinema’, em que ele monta uma ficção científica sobre a decadência do próprio cinema, com Eduardo Climachauska no elenco. Há ainda sessões na Galeria Olido (Av. São João, 473, Centro).

BALADA. O Centro Aberto, espaço criado em frente ao Largo São Francisco, também recebe atrações. No dia 11/9, às 18h, haverá performance da ativista LGBT Shanawaara, com direito a karaokê. Já 18/9, às 19h, o rapper Ogi faz show de seu novo disco ‘RÁ!’. Em 19/9, às 16h, é dia da festa Grave Mundial, da balada Neu, ocupar o local. No dia seguinte (20/9), às 16h, há música eletrônica com o projeto Mexican Institute of Sound e a dupla argentina Fauna.

CINEMA. O projeto Cinetério exibe três filmes de terror no Cemitério da Consolação na noite de 12/9. São dois longas de vampiros – ‘Amantes Eternos’ (2013), de Jim Jarmusch, e ‘Deixa Ela Entrar’ (2008), de Tomas Alfredson – e o suspense austríaco ‘Boa Noite, Mamãe’ (2014), de Severin Fiala e Veronika Franz. Cemitério da Consolação (150 lug.). R. da Consolação, 1.660, metrô Paulista. Dia 12/9, 22h.

MÚSICA. O Circuito de Improvisação Livre foi criado em 2012 para reunir artistas interessados no improviso musical. Na apresentação, sete integrantes usam diferentes instrumentos, de oboé a recursos eletrônicos, e se revezam no palco em duplas ou trios. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro. Dia 12/9, 20h30. Retirar ingresso a partir das 18h30.

Foto: Divulgação

PASSEIOS. Que tal conhecer a cidade pedalando? No Bike Tour SP, o ciclista percorre pontos turísticos, acompanhado de um guia e uma bicicleta fornecida pelo projeto. Para o MCI, há duas rotas: ‘Arte Urbana’, visitando grafites da região central, e ‘Centro Novo’, que passa por pontos como a Sala São Paulo, a Galeria Olido e a Praça das Artes. Inscrições pelo www.biketoursp.com.br. Dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27/9, 10h30, 12h, 13h30 e 15h.

CINEMA. No ano passado, cerca de 400 artistas pintaram murais ao longo da Avenida 23 de Maio. O diretor Pedro Bayeux registrou essas intervenções no documentário 23, que será lançado dia 17/9, no Centro Aberto do Largo São Francisco. Após a exibição do filme, a festa Discopedia anima a noite com black music discotecada pelo trio Dandan, Marco e Nyack. Largo São Francisco, s/nº, Centro. Dia 17/9, 19h.

PASSEIOS. De 14 a 19/9, a Felizs – Feira Literária da Zona Sul promove bate-papos, saraus e oficinas em diferentes pontos da região. Dia 19/9, a partir das 13h, na Praça João Tadeu Priolli (ou Praça do Campo Limpo), haverá intervenções artísticas, espetáculos circenses, encontros literários e até música com o projeto Jazz na Kombi.

MÚSICA. O Movimento Elefantes reúne big bands da cena paulistana. Duas delas sobem ao palco do Centro Cultural São Paulo: a Jazzco, com repertório próprio, e a Speaking Jazz, interpretando sucessos de grupos como Stan Kenton Orchestra. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro. Dia 26/9,18h30. Retirar ingresso a partir das 16h30.

MÚSICA. A Semana da Mobilidade leva música para alguns terminais de ônibus da cidade, sempre às 18h30. Entre improvisos e clássicos nordestinos, a dupla Caju e Castanha se apresentam no terminal Cidade Tiradentes (R. Sara Kubitscheck, 165), no dia 22/9. Em 23/9, há show de música jamaicana com Lei di Dai, no terminal Parque Dom Pedro, no Centro.

Foto: Panos Georgiou/Divulgação

MÚSICA. Após o fim da banda Sonic Youth, que, por sinal, fez seu último show no festival brasileiro SWU, em 2011, o guitarrista Lee Ranaldo (foto) começou um projeto com a banda The Dust. De lá para cá, já foram três álbuns lançados ao lado de Alan Licht, Tim Lüntzel e Steve Shelley. São esses trabalhos que eles apresentam no palco que será montado no Largo da Batata. Largo da Batata, s/nº, Pinheiros. Dia 26/9, 19h.

MÚSICA. O terraço do Edifício Martinelli se tornará um palco dedicado ao jazz e à música instrumental no Música nas Alturas. As atrações começam dia 16/9, às 19h30, com o holandês Jozef Van Wissem, premiado na categoria Melhor Trilha Sonora no Festival de Cannes 2013. No dia 19/9, às 16h30, é a vez do recifense Vitor Araújo com seu novo álbum ‘A/B’. Os ingleses Trevor Watts e Veryan Weston fazem um duo de saxofone e piano nos dias 23/9, às 19h30, e 26/9, 16h30. O dinamarquês Lars Greve encerra o projeto, em 30/9, às 19h30. Ed. Martinelli (80 lug.). Av. São João, 35, Centro. De 16/9 a 30/9. Retirar ingresso 30 min. antes.

PASSEIOS. Publicações e artistas independentes fazem parte da programação da Ugra Zine Fest 2015, no Centro Cultural São Paulo. Entre as atrações da quinta edição do festival, há feirinha de zines, exposição, palestra com o quadrinista Marcatti e oficina de desenho com Fábio Zimbres. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro. Dias 19 e 20/9.

MÚSICA. Para encerrar a programação, o Parque da Luz recebe diferentes atrações e um espaço para karaokê. No palco, a mistura de ritmos da colombiana La Minitk del Miedo. O Bixiga 70 e ‘A Espetacular Charanga do França’, projeto do saxofonista Thiago França, garantem a brasilidade dos shows. Parque

Jardim da Luz. Dia 27/9, 14h/19h.