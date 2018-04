Foto: divulgação

A Mercearia do Francês completa dez anos e, para comemorar, novas receitas estreiam no cardápio, como o carré de cordeiro com molho de hortelã e polenta mole (R$ 89,75). Na seção de sobremesas, o chef José Luís Balon indica a ‘Torta Ópera’ (R$ 22,75; foto), à base de biscoitos, creme de café e chocolate.

R. Itacolomi, 636, Higienópolis, 3214-1295.