Mercearia do Conde serve menu com pratos típicos das festas juninas

Foto: Giuliana Nogueira/divulgação

O fricassê de galinha caipira com pinhão (foto), crepe de milho e robata de quiabo (R$ 48), está no menu caipira que a chef Flávia Marioto serve no jantar da Mercearia do Conde, até 10/7. A seleção traz ainda pamonha com queijo coalho e escarola (R$ 32) e arroz-doce com coco e manga fresca (R$ 19).

R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204.

Outras sugestões do cardápio especial da casa:

Pasteizinhos caipiras de queijo meia-cura e tomate (R$ 24, quatro unid.)

Canjiquinha com linguiça picante da roça (R$ 26)

Cuscuz da casa na versão vegetariana, com ovo caipira, ervilha fresca e saladinha de folhas verdes (R$ 28)

Peixe à paulista com banana, arroz de amendoim e couve salteada (R$ 79)

Ragú de rabada com polenta da fazenda e agrião (R$ 49)