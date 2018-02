Mercearia do Conde faz festival dedicado ao arroz

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O ‘Arroz à Cadaqués’, com frutos do mar, açafrão, vagem e ovo caipira (R$ 86; foto), é um dos sete pratos do Festival do Grãozinho da Prosperidade, que a Mercearia do Conde realiza até 23/8, com sete tipos de arroz. Quem pedir entrada e prato ganha a sobremesa. O shot de quentão de saquê é cortesia.

R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204.

Confira o menu completo:

Entradas

Shot de quentão de saquê (cortesia)

Bolinho de Arroz Japonês com Relish de Pepino da Casa (R$ 32, 6 unidades)

Saladinha de 2 Arrozes (Selvagem e Vermelho) e Molho de Tahine e Brotos (R$ 28)

Principais

Arroz à Cadaqués com Frutos do Mar, Açafrão, Vagem e ovo Caipira (R$ 86)

Arroz Basmati à Byriani com Filé de Cordeiro ao molho Spice de seu Assado (R$ 78)

Risoto de Arroz Negro com Alcachofrinha e Salmão Grelhado com Acelga Chinesa (R$ 73)

Sobremesas

Arroz-Doce de Mix de cereais e especiarias com Coco e Manga Fresca (R$ 19)

Crepe de Arroz com Banana Ouro e Coulis de Goiaba (R$ 22)