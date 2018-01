Menu junino na hamburgueria Tradi e outras dicas de quitutes em São Paulo

Foto: Eduardo Ohara

O Tradi criou um menu especial para junho. O ‘Hambúrguer Junino’ (R$ 29,11; foto) leva Catupiry, alho frito, carne-seca picante e mandioca frita desfiada. Para acompanhar, palitinhos de muçarela e milk-shake de paçoca (R$ 19,11 e R$ 26,11). R. Diogo Jacome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

CAFÉS

King of the Fork

Tudo ali remete ao universo das bikes – dos acessórios que estão à venda até os bonés de ciclista pendurados na parede. Além do bom expresso (R$ 4,50), há sanduíches na ciabatta (R$ 22/R$ 24), pão de queijo mineiro (R$ 5) e, para adoçar, cookie de chocolate triplo (R$ 9). Uma sala com sofás convida ao descanso e ao trabalho – mesmo para quem não é ciclista. R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros, 2533-9391. 9h/20h (sáb. e fer, até 18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHÁS

Bistrô Ó-Chá

Ao subir os degraus do sobrado, prepare-se para uma experiência encantadora. Idealizada pela portuguesa Mónica Costa, a casa serve mais de 70 tipos de chá em bules (a partir de R$ 12), como o ‘Poção Mágica’, que mistura chá verde, gengibre, limão e pimenta preta. Para acompanhar, peça os ‘Scones’ (R$ 18), servidos com geleia, manteiga e nata batida. R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001. 11h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

DOCES

Papabubble

Nesta franquia da loja de Barcelona, as balas são feitas à vista dos clientes. Entre os mais de 40 sabores, prove o de melancia e o de limão-siciliano (R$ 16, 50 g). Também faz bala diet de menta e de mix de frutas (R$ 20, 50 g), e bala de goma vegana feita com pectina de maçã (R$ 20, 100 g). R. dos Pinheiros, 282, Pinheiros, 2768-2282. 11h/18h30 (2ª, 12h/17h; sáb., 12h/17h; fecha dom. e fer.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

PADARIAS

Galeria dos Pães

Bem amplo, o lugar tem uma tradicional seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência com produtos nacionais e importados. As filas se formam em busca dos fartos bufês de café da manhã (R$ 25,80/R$ 39,80) e sopa da noite (R$ 44,80). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ leva presunto cru, queijo brie, rúcula e azeite no pão francês (R$ 26,50). R. Estados Unidos, 1.645, Jd. América, 3064-5900. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

SALGADOS

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella. No menu, há apenas nove sabores (R$ 7,50, cada), que podem ser acompanhados de salada (R$ 17,90). Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo e batata, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. Encerre com tabletón (R$ 16), alfajor gigante com doce de leite e chantilly. R. Bandeira Paulista, 446, Itaim Bibi, 3079-2631. 10h/22h (sáb. e fer., 12h/22h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Bullguer

A lanchonete tem ambiente simples e chapa à vista dos clientes, comandada pelo chef Thiago Koch. O ‘Bullguer’, com queijo prato, picles e molho à base de páprica, sai por R$ 20. Acrescido de bacon, vira o ‘Lumberjack’ (R$ 20). O cardápio traz ainda batatas fritas com páprica (R$ 9). R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb. e dom., almoço até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SORVETES

Gelateria Primo Amore

A casa segue a cartilha italiana na hora de fazer os sorvetes, com frutas frescas e, às vezes, ingredientes peculiares, como Yakult e leite Ninho. Outro destaque é o sabor ‘Merengata’, de nata com calda de morango e suspiro (R$ 10/R$ 16). Também conquistam a clientela as taças de sundae (R$ 24) e banana split (R$ 26). R. Barão do Bananal, 947, V. Pompeia, 3672-6014. 12h/21h (6ª e sáb., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.