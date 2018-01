Menu de inverno e outras novidades gastronômicas na cidade

Foto: Luis Vinhão

+ Pratos de inverno assinados pelo chef Rodrigo Aguiar compõem o menu do Rios até 2/10 – como o ‘Abóbora com Cordeiro’ (R$ 72; foto), nhoque de abóbora cabotiá, manteiga de especiarias, caldo e lascas de cordeiro, queijo chevrotin, semente de abóbora e azeite de capim-limão. R. Itapura, 1.480, Tatuapé, 3213-9030. 12h/15h30 e 19h/23h30 (3ª, 12h/15h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/ 16h; fecha 2ª).

Foto: Bruno Geraldi

+ No Ici Bistrô, o chef Benny Novak comemora os 15 anos do restaurante francês incluindo clássicos no cardápio, como o ‘Estouffade de Boeuf’ (R$ 68; foto) – costela cozida em baixa temperatura, pastis (bebida aromatizada com anis), azeitonas e purê de batata. R. Pará, 36, Higienópolis, 3259-6896. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h30/ 0h30; sáb., 12h30/16h e 19h30/0h30; dom., 12h30/17h).

Foto: All Seasons

+ A partir de 2ª (28), o All Seasons promove o Festival Vinho & Gastronomia do Chile, com pratos da chef Paula Hurtado servidos no jantar. O menu-degustação (R$ 130, por pessoa) inclui aperitivo, entrada, dois pratos e sobremesa – com opções como a ‘Trilogia de Miniempanadas’ (R$ 22; foto). Al. Santos, 85, Paraíso, 2627-1336. 19h/23h. Até 2/9.

Confira outras dicas de restaurantes na cidade:

NOVOS

Pisco

Novo porta-voz da cozinha peruana, tem clima praiano e despojado, com várias referências ao país. Nada melhor do que começar pelos ceviches, como o ‘Pisco’ (R$ 40), com peixe branco fresco, camarão, lula, polvo, batata-doce, milho e cebola roxa. Para dividir, há ‘Cóctel de Camarones’ (R$ 39), com molho golf, avocado e pisco. Na ala dos principais, prove o bom ‘Arroz Chaufa de Mariscos’ (R$ 39), salteado com shoyu, frutos do mar, cebolinha, gengibre e azeite de gergelim, que chega al dente, com tiras de omelete. Al. Campinas, 656, Jd. Paulista, 3251-2334 (80 lug.). 12h/22h (sáb. e dom., até 23h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

ÁRABE

Attallah

Simples e minúsculo, é apenas uma garagem com balcão e duas mesas no térreo – e tem cozinha primorosa. A esfiha (R$ 4), a abobrinha recheada com coalhada ou no molho de tomate (R$ 39,50, a porção) e o charuto de repolho (R$ 39,50, a porção) são boas pedidas. R. Dr. Franco da Rocha, 631, Perdizes, 3675-5462 (8 lug.). 10h/19h (sáb., 10h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BRASILEIRO

Esquina Mocotó

Cozinha brasileira de autor e de produto. É o que faz o chef Rodrigo Oliveira no seu restaurante de cozinha contemporânea. Na seleção, há ‘Nhoca’ (R$ 48,90), nhoque de mandioca com legumes, tucupi e queijo de cabra; e paçoca de pato, com ovo caipira, vinagrete de feijão e linguiça defumada (R$ 52,90). Av. Nossa S. do Loreto, 1.108, V. Medeiros, 2949-7049 (72 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h/17h e 19h30/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

El Tranvía

A casa tem churrasqueira à moda uruguaia, na qual a madeira queima numa armação de ferro e depois as brasas são puxadas para a grelha. Assa bife ancho (R$ 122, para duas pessoas) e picanha de cordeiro (R$ 102,90, para duas pessoas). Outra opção é a parrilla de carne (R$ 505, para quatro pessoas). R. Conselheiro Brotero, 903, S. Cecília, 3664-8313 (195 lug.). 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPANHOL

Fuentes

Tem cozinha boa com toques caseiros. Faz caldeirada com posta de badejo e frutos do mar, acompanhada por batata e grão-de-bico (R$ 190). O menu tem ainda a clássica ‘Paella Valenciana’ (R$ 250, para quatro pessoas), o Puchero, um cozido espanhol (R$ 69, para dois) e ‘Camarão à Moda’, empanado com catupiry, batata portuguesa e arroz (R$ 140, para dois). R. do Seminário, 149, Centro, 3228-1680 (170 lug.). 11h/15h (5ª e 6ª, até 15h30; sáb., dom. e fer., até 16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCÊS

Ça-Va

O bistrô pequeno e simpático apresenta receitas como o steak tartare selado com camembert (R$ 65), e o ‘Confit de Canard’ com risoto de cogumelos (R$ 65). No almoço de segunda a sexta, serve menu executivo por R$ 49,90 (e, no jantar, por R$ 62,50). Aos domingos, a opção com entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 59,90. R. Carlos Comenale, 277, Cerq. César, 3285-4548 (55 lug.). 12h/15h30 (5ª e 6ª, 12h/ 15h30 e 19h/23h30; sáb., 19h/ 23h30; dom., 12h/15h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

ITALIANO

Empório Ravióli

A cozinha é orientada pelo chef Roberto Ravióli, que faz pratos como o ‘Stracotto d’Agnello’ (R$ 69), cordeiro cozido lentamente e servido com risoto à milanesa. Há também a ‘Tripa della mia Nonna’ (R$ 49), dobradinha, lombo, linguiça, feijão e tomate italiano. R. Fidêncio Ramos, 18, V. Olímpia, 3846-2908 (145 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb. 18h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Modi

No comando da cozinha está o chef Diogo Silveira, que propõe pratos com boa relação custo-benefício e um trabalho esmerado com miúdos, como na receita de língua de boi ao molho de vinho, purê de batata e legumes (R$ 28). Outras boas pedidas são o ‘Varenike’ com cebola caramelizada sobre fonduta de queijo (R$ 38) e o filé de peixe pargo grelhado com raioli aterto de creme de espinafre ao molho de limão-siciliano (R$ 49). R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7028 (60 lug.). 12h/23h (dom., 12h/17h; 2ª, 17h/ 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ORIENTAL

Tantra

No cardápio, pratos apimentados e, durante o almoço da semana, um menu executivo por R$ 38,20. Entre as opções à la carte, prove o filé mignon com morangos e pimenta (R$ 65,80). R. Chilon, 364, V. Olímpia, 3846-7112 (160 lug.). 12h/15h e 18h/0h (4ª e 5ª, até 1h; 6ª, até 2h; sáb., 13h/17h e 19h/2h; dom., 13h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PIZZARIA

Bruno

Desde 1939, a casa prepara boas redondas na lenha. A versão de ‘Rúcula Especial’, com tomate seco e muçarela de búfala (R$ 79), é uma das mais pedidas. Lgo. da Matriz Freguesia do Ó, 87, Freguesia do Ó, 3932-2261 (200 lug.). 11h/23h30h (sáb. e dom., 11h/1h; 2ª 18h/23h30). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Carlitos

Apresenta uma boa variedade de pizzas, como o ‘Calzone do Especial’, recheado com ricota, muçarela, escarola e coberta com molho de tomate, salpicado com alho e parmesão (R$ 77). Há também opções de pizzas doces, como a de chocolate ao leite (R$ 65) e morangos (R$ 68). R. França Pinto, 1.347, V. Mariana, 5572-2552 (350 lug.). 18h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PORTUGUÊS

Presidente

Serve bacalhau grelhado em azeite com alho, batatas crocantes e brócolis (R$ 259, para até três pessoas). O bolinho de bacalhau custa R$ 4, a unidade. R. Visconde Parnaíba, 2.438, Brás, 2292-8683 (60 lug.). 11h/16h (fecha 2ª). Cc.:não aceita. Cd.: não aceita.