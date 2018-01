Foto: Carol Gherardi/divulgação

O Due Cuochi festeja seu 10.º aniversário com dez clássicos da casa no Menu Comemorativo, como o ravioloni de gema de ovo caipira com tartufo negro (R$ 34) e o tagliolini com molho de tomate, camarões, limão-siciliano e sálvia (R$ 73; foto). Também há a opção de menu-degustação em cinco etapas (R$ 160). R. Manuel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8002.