Para relembrar as estreias e inaugurações que marcaram a agenda de 2014, o Divirta-se convocou jurados e elegeu os melhores do ano

Fim de ano é uma época propícia para relembrar o que passou. E, aqui no Divirta-se, não poderia ser diferente. Para fazer nossa retrospectiva – e também avaliar as melhores atrações que passaram pela cidade nos últimos 12 meses – escalamos profissionais do Estadão e especialistas ‘de fora’. Abaixo, você confere todos os votos do nosso júri (e os três primeiros colocados) nas categorias Cinema, Gastronomia, Teatro, Música, Exposições e Crianças.

Para chegar aos vencedores, foi adotada a seguinte regra de pontuação: o voto para 1º lugar acumulou 3 pontos; para 2º lugar, 2 pontos; e para 3º lugar, 1 ponto. No caso de duas atrações com mesmo saldo de pontos, o desempate foi feito pelo número de vezes que os jurados mencionaram a candidata. Ainda assim, em algumas situações, não teve jeito: a posição no ‘pódio’ acabou compartilhada.

Ah, e, como dezembro também é tempo de fazer planos para o futuro, adiantamos para você algumas das principais atrações que vão fazer de 2015 um ano ainda mais divertido.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CINEMA INTERNACIONAL

1º Lugar: Boyhood – Da Infância à Juventude

2º Lugar: O Grande Hotel Budapeste

3º Lugar: Mommy/ O Homem Duplicado/ O Gebo e a Sombra

CINEMA NACIONAL

1º Lugar: Praia do Futuro

2º Lugar: De Menor

3º Lugar: O Lobo Atrás da Porta/Riocorrente

Clique na imagem abaixo para ler os comentários:

GASTRONOMIA

1º Lugar: Tuju

2º Lugar: Modi

3º Lugar: Loi Ristorantino

TEATRO

1º Lugar: Conselho de Classe

2º Lugar: Irmãos de Sangue / Pessoas Perfeitas / Tríptico S. Becket

3º Lugar: História dos Porões / Medeia: 1 Verbo / Rózà

Clique na imagem abaixo para ler os comentários:

MÚSICA INTERNACIONAL

1º Lugar: Queens of The Stone Age

2º Lugar: Yo La Tengo

3º Lugar: Joan Baez/Paul McCartney/ Sebadoh

MÚSICA NACIONAL

1º Lugar: ‘Encarnado’, de Juçara Marçal

2º Lugar: ‘Rainha dos Raios’, de Alice Caymmi

3º Lugar: Banda do Mar/Gilberto Gil

Clique na imagem abaixo para ler os comentários:

Documento PDF

EXPOSIÇÕES

1º Lugar: Mira Schendel (Pinacoteca)

2º Lugar: Jacques Henri Lartigue (Instituto Moreira Salles)

3º Lugar: Osgemeos (Galpão Fortes Vilaça)

CRIANÇAS

1º Lugar: Exposição ‘Grimm Agreste’

2º Lugar: Espetáculo ‘Mania de Explicação’

3º Lugar: Parque Villa-Lobos

Clique na imagem abaixo para ler os comentários:

Documento PDF

BREVE FUTURO – O ano de 2015 está só começando, mas já promete uma programação intensa. Selecionamos alguns destaques que vão animar a vida cultural da cidade nos próximos meses. Confira:

CINEMA

15/1 – ‘O Segredo das Águas’, de Naomi Kawase.

29/1– ‘Grandes Olhos’, de Tim Burton.

12/3 – ‘Força Maior’, de Ruben Östlund.

2/4 – ‘Cinderela’, de Kenneth Branagh.

16/4 – ‘Divã a 2’, de Paulo Fontenelle.

30/4 – ‘Vingadores: Era de Ultron’, de Joss Whedon.

25/6 – ‘Meu Passado me Condena 2’, de Julia Rezende.

9/7 – ‘Carrossel – O Filme’, de Alexandre Boury.

8/10 – ‘O Pequeno Príncipe’, de Mark Osborne.

19/11 – ‘Série Divergente: Insurgente’, de Robert Schwentke.

19/11 – ‘Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 2’, de Francis Lawrence.

17/12 – ‘Star Wars: O Despertar da Força’, de J. J. Abrams.

GASTRONOMIA

5/1 – Tortega, casa de tortas doces e salgadas (Higienópolis).

Janeiro – Taberna da Esquina, um misto de bar e restaurante do chef português Vítor Sobral (Itaim Bibi).

Janeiro – Padoca do Maní, vizinha ao restaurante, com café da manhã, pães e produtos orgânicos (Jd. Paulistano).

Janeiro – Camden House, gastropub comandado pela chef Elisa Hill (Itaim Bibi).

Março – Manioca, versão casual do Maní, com hambúrgueres (Livraria Cultura do Shopping Iguatemi).

1º semestre – Parigi Bistrô, nova casa da rede Fasano (Shopping Cidade Jardim).

1º semestre – Le Jazz Petit Bar, bar ao lado do restaurante, com releituras de drinques clássicos e porções para compartir (Pinheiros).

TEATRO

9/1 – musical ‘As Noviças Rebeldes’, com direção de Wolf Maya.

16/1 – ‘Beije Minha Lápide’, com Marco Nanini.

6/3 – musical ‘Mudança de Hábito’.

26/3 – ‘Chatô – O Rei do Brasil’, adap- tado por Maria Adelaide Amaral.

Março – ‘Ópera do Malandro’, montagem dirigida por João Falcão.

8/4 – ‘Wayra’, do Fuerza Bruta.

Junho – ‘Caesar’, com direção de Roberto Alvim.

Junho – musical ‘Roda de Samba’, com Regina Braga e Celso Sim.

20/8 – musical ‘Antes Tarde do que Nunca’, por José Possi Neto.

Agosto – ‘Teorema’, com o Grupo XIX de Teatro.

Agosto – ‘Fantasmas’, com direção e adaptação de Roberto Alvim.

Agosto – ‘Bent’, com direção de Caco Ciocler.

2º semestre – ‘Fim de Jogo’, dirigido por Isabel Teixeira.

MÚSICA

17/1 – David Guetta (Anhembi).

23/1 – Foo Fighters (Estádio do Morumbi).

26/2 – Ringo Starr (HSBC Brasil). 11/3 – Joss Stone (Citibank Hall).

11/3 – James Blunt (Juventus).

14, 15, 21 e 22/3 – Maria Bethânia, no show em comemoração aos 50 anos de carreira (HSBC Brasil).

28 e 29/3 – Lollapalooza, com Pharrell Williams, Jack White, Robert Plant, entre outros.

26 e 26/4 – Monsters of Rock, com Ozzy Osbourne, Kiss e Judas Priest.

1º semestre – novos CD e show de Gal Costa.

1º semestre – novos CD e show de Tulipa Ruiz.

Setembro – Rock in Rio.

Outubro – Pearl Jam (a confirmar).

2º semestre – Rolling Stones (a confirmar).

EXPOSIÇÕES

25/1 – ‘A Arte da Lembrança’, com fotografias de nomes como German Lorca, Luiz Braga e Gilvan Barreto (Itaú Cultural).

29/1 – Carlos Bracher (CCBB).

7/4 – ‘Sob o Mesmo Sol: Arte na América Latina Hoje’, com acervo do Museu Guggenheim (MAM).

7/4 – Piero Manzoni (MAM).

Maio – Joan Miró (Instituto Tomie Ohtake).

Julho – ‘Landscape’, com acervo de fotos da Tate Modern (Pinacoteca).

8/7 – Guignard (MAM).

16/7 – Wassily Kandinsky (CCBB).

2º semestre – Foto Cine Clube Bandeirante (Masp).

Agosto – Nuno Ramos (Estação Pinacoteca) e reutilização dos cavaletes de Lina Bo Bardi (Masp).

Novembro – Coleção Helga Alvear (Pinacoteca)

CRIANÇAS

5/2 – Mostra ‘Ontem’, de Katia Canton, com releituras de clássicos dos contos de fadas (Galeria Paralela).

Março – Espetáculo ‘A Fantástica Casa de Bonecas’, de Clarisse Abujamra, com a atriz Helena Ranaldi (Teatro das Artes).

Março – ‘Simbá – O Marujo’, do Circo Mínimo (Sesc Pompeia).

25/6 – ‘O Pavão Misterioso’, do grupo Namakaca (Teatro Alfa).

25/6 – Estreia do filme ‘Minions’.

2/7 – Estreia nos cinemas de ‘Divertida Mente’, da Pixar.

Agosto – ‘Acampatório’, da Cia. Truks, na linha de teatro de objetos.

3/8 – ‘O Maestrino’, da Cia. do Quintal estreia (Teatro Alfa).

Outubro – Disney refaz ‘Mogli’ em ‘The Jungle Book’ (título original).

2º semestre – ‘Cocoricó em O Gigante da Floresta’, de Fernando Gomes e Sergio Dantino (Teatro Shopping Frei Caneca).