Exposição ‘Medo de Quê’ é uma das atrações para as crianças no fim de semana

A exposição Medo de Quê? (foto acima) é atração do Espaço de Leitura do Parque da Água Branca. Lá, o público pode escutar histórias que envolvem mistérios, fantasmas e assombrações. Ao final, as crianças podem compartilhar dicas para enfrentar o medo. Pq. da Água Branca. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. Sáb., dom. e fer., 10h/17h. Grátis. Até 29/11.

Contação de histórias

Vaca Amarela

Os atores e contadores Felipe Scalzaretto e Talita Cabral retratam a paixão do Boi da Cara Preta pela personagem do título.

Sesc Santo Amaro. Espaço de Brincar. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (19), 14h. Grátis.

Dança

A Mão do Meio (Sinfonia Lúdica)

Espetáculo da Companhia de Danças de Diadema. O enredo joga luz sobre a descoberta do próprio corpo, das mãos e dos pés. Concepção e coreografia: Michael Bugdahn e Denise Namura. Dir. Ana Bottosso. 60 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 27/9.

Museu

Catavento Cultural e Educacional

Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Até domingo (20), há o evento Na Pista Certa. Em um espaço que simula uma cidade, os visitantes assistem a um espetáculo de teatro de bonecos sobre os conceitos de trânsito, participando da história. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 4 anos.

Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (deficientes pagam R$ 3; grátis aos sábados).

Teatro

E a Bruxa Dançou

Com atores da novela Chiquititas, exibida pelo SBT, o espetáculo conta a história da bruxa Serafina. Para não ser expulsa do Congresso das Bruxas do Brasil, ela terá apenas 24 horas para encontrar uma poção da felicidades. Ela conta com a ajuda de dois duendes para atingir seu objetivo. Dir. Fátima do Valle.55 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Ressurreição (390 lug.).R. dos Jornalistas, 123, Jabaquara, 5016-1787. Sáb., 15h. R$ 50. Até sáb. (19).

Carmencita

Nesta adaptação para crianças da ópera ‘Carmen’, do francês Georges Bizet, a atriz Cris Miguel interpreta a palhaça Cristianita, que narra a história e também manipula bonecos. Durante o espetáculo, objetos são retirados de uma mala para ajudar a construir o enredo. 50 min. Rec. da produção: livre.

Itaú Cultural (247 lug.). Avenida Paulista, 149, 2168-1776/1777. Dom. (20), 16h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Expresso Caracol

O espetáculo da Cia. dos Pés tem como cenário um carro em formato de caracol. Regras de convivência, percepção e autoestima das crianças são estimuladas na peça. 50 min. Rec. Da produção: livre.

Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (19) e dom. (20), 17h. Grátis.

O Reizinho Mandão

Adaptação da obra de Ruth Rocha, que comemora 50 anos de carreira em 2015. A história gira em torno de um rei que, ao assumir o lugar do pai justo e sábio, cria leis absurdas. Dir. Roberto Lage. Com Ariel Goldemberg, Rita Pokk, Joana Mocarzel, entre outros. 55 minutos. Rec. da produçao: livre.

Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (302 lugares). Rua Augusta, 943, 3151-4141 Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (19). R$ 40.

Uma Jornada de João e Maria

O clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro. Espetáculo da Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre.

Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, Vila Buarque, 3017-5699. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (19). R$ 20. Até 1/11.