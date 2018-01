Meating, nova casa de carnes de Alain Poletto, inaugura em Pinheiros

Por Maria Eugênia de Menezes

Foto: Gustavo Pitta/divulgação

Com declarada inspiração francesa, o Meating tem ar de bistrô, mas um cardápio voltado essencialmente às carnes. Aberta na última semana, na Rua Joaquim Antunes, a casa do chef Alain Poletto (Bistrot de Paris) apresenta os cortes de maneira diferente das churrascarias ou parrillas.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No salão à meia-luz, entre mesinhas e sofás, são oferecidos clássicos preparos bovinos, como o entrecôte ou o steak tartar, além de uma seleta de outras variedades, caso do carré de cordeiro, do magret de pato e da lagosta grelhada.

O que não varia – independentemente da carne escolhida – são os acompanhamentos, que já estão incluídos no preço. Invariavelmente, quatro molhos vem à mesa. Além de oito guarnições, oferecidas em sistema de rodízio. São itens como espinafre gratinado, ratatouille e um inspirado nhoque de semolina. O cardápio promete ainda uma salada verde – que não foi oferecida no dia da visita.

O ponto das carnes (sobre o qual o cliente não é instado a opinar) também chama a atenção. A costela suína alta (R$ 58) foi servida rosada. E o tornedor de filé mignon (R$ 62) estava praticamente só selado. Entre as bebidas, ampla carta de vinhos, com destaque para os rótulos da França.

ONDE: R. Joaquim Antunes, 102, 3068-0111.

QUANDO: 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., até 0h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: M e V.