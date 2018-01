Reunindo nomes do metal e do hardcore, Maximus Festival chega à segunda edição

A 2ª edição do Maximus Festival ocupa Interlagos neste sábado (13) e reúne importantes artistas do metal e do hardcore – vindos do Brasil e do exterior.

ONDE: Autódromo de Interlagos (40.000 lug.). Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos. QUANDO: . Sáb. (13), 10h30 (abertura dos portões). QUANTO: R$ 480 (ingressos disponíveis). Vendas pelo site: www.livepass.com.br

+ A dias de lançar ‘One More Light’, seu sétimo álbum de estúdio, o Linkin Park (foto acima) fecha a programação do festival. ‘Heavy’, o primeiro single do trabalho, deve ser um dos destaques do show. Palco Maximus, 21h.

+ Os membros do Ghost se vestem como sacerdotes de uma missa satânica. O vocalista Tobias Forge encarna a persona do Papa Emeritus III em ‘Meliora’ (2015), o terceiro álbum do grupo sueco. Palco Rockatansky, 15h25.

+ Indicado ao Grammy cinco vezes, a banda Slayer causou muita polêmica com suas letras sobre violência e profanidades em geral. A força de seu som continua à mostra com o álbum

‘Repentless’ (2015). Palco Maximus, 18h20.

+ O Rise Against (foto acima) está com Donald Trump na mira. A música ‘Welcome to the Breakdown’ (do álbum ‘Wolves’, que a banda lança em junho) questiona posições do atual presidente dos Estados Unidos. Palco Thunder Dome, 17h05.

+ Ele é o homem multimídia do metal. Músico, cineasta de filmes de terror e ator que, recentemente, dublou um personagem no longa ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2’, Rob Zombie vendeu mais de 15 milhões de discos. O último saiu em 2016. Palco Maximus, 16h10.

+ Com nome inspirado em um clássico filme de artes marciais, a banda Five Finger Death Punch vem ao Brasil em um bom momento da carreira. ‘Got Your Six’, lançado no final de 2015, foi elogiado pela crítica e se saiu bem nas vendas. Palco Rockatansky, 17h15.

+ Composta por integrantes de Rage Against The Machine, Public Enemy e Cypress Hill, a banda Prophets of Rage (foto acima) se formou ano passado. Eles tocam músicas de seus grupos de origem e repertório inédito. Palco Rockatansky, 19h35.

+ A banda Nem Liminha Ouviu toca pérolas perdidas do rock nacional. Palco Thunder Dome, 12h.

+ Os californianos do Pennywise destacam as músicas do álbum ‘Nineteen Eighty Eight’ (2016).

Palco Thunder Dome, 15h35.

+ Com dois discos lançados, a banda Oitão apresenta seu hardcore sujo. Palco Rockatansky, 12h50

+ No festival, a banda Red Fang tira da manga o repertório do elogiado ‘Only Ghosts’ (2016).

Palco Maximus, 13h25.

+ Desde 1980, o Böhse Onkelz é um dos principais grupos alemães de metal. Palco Maximus, 14h40.

+Os americanos do Hatebreed lançaram, no ano passado, o bom ‘The Concrete Confessional’.

Palco Rockatansky, 14h.

+De Vitória, os brasileiros do Dead Fish comemoram 25 anos de carreira. Palco Thunder Dome, 13h

+Após um período sabático, o trio canadense The Flatliners lança o álbum ‘Inviting Light’. Palco Thunder Dome, 14h15.

