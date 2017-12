Rammstein e Marilyn Manson se apresentam no Maximus Festival

O Maximus Festival pode ser tido como um Lollapalooza mais agressivo. Sediado no Autódromo de Interlagos, mesmo local em que o evento criado por Perry Farrell fincou os pés nas últimas edições, o Maximus tem no line-up roqueiros ‘puro sangue’ – do estilo às atitudes polêmicas -, que se dividem em três palcos.

Marilyn Manson se apresenta às 19h35 no palco Rockatansky. A banda alemã Rammstein sobe ao palco Maximus às 21h. E o palco Thunder Dome recebe, a partir das 12h, bandas nacionais como Ego Kill Talent, Far From Alaska e Project 46.Também há espaços gastronômicos, lojas especializadas em rock e mostra com fotos de Marcelo Rossi.

Palco Maximus



13h35: Hollywood Undead

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

14h50: Hellyeah

16h20: Halestorm

18h20: Disturbed

21h: Rammstein

Palco Rockatansky

13h: Steven Seagulls

14h10: Shinedown

15h35: Black Stone Cherry

17h15: Bullet For My Valentine

19h35: Marilyn Manson

Palco Thunder Dome

12h: Ego Kill Talent

13h: Woslom

14h: Far From Alaska

15h: Project 46

16h: Raven Eye

ONDE: Autódromo de Interlagos. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos. QUANDO: 4ª (7), 12h30/22h30. QUANTO: R$ 440 (lote 2)/R$ 800 (lounge).Vendas pelo site www.livepass.com.br