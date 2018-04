Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Até 4ª (23), o Max Abdo Bistrô serve três opções de pratos com ingredientes típicos da época, como o peru com farofa e arroz de nozes (foto), o arroz de bacalhau e o tender com frutas em calda e fios de ovos. As opções estão no almoço executivo, que inclui couvert, salada de folhas e sobremesa, por R$ 55.

R. Peixoto Gomide, 1.658, Jd. Paulista, 3062-5557.