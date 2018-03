Rosbife com salada russa (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

O rosbife com salada russa (R$ 66; foto) é uma das novas receitas do Max Abdo Bistrô, que também incluiu no menu a salada verde com beterraba, queijo feta e molho de iogurte (R$ 27), o risoto de pera com gorgonzola (R$ 62) e a língua de panela com purê cremoso (R$ 71).

R. Peixoto Gomide, 1.658, Jd. Paulista, 3062-5557.