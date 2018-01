Masp exibe mais de 50 obras de Portinari

As figuras populares representadas por Candido Portinari (1903-1962), como os lavradores de café e os retirantes, são o mote de uma exposição sobre o artista, a partir desta sexta-feira (12), no Masp. ‘Portinari Popular’ reúne cerca de 50 criações do modernista, o que inclui tanto o acervo do museu quanto trabalhos pouco expostos, pertencentes a coleções particulares.

A mostra faz referência à grande exposição póstuma que o museu preparou em 1970. Além do projeto expográfico original de Lina Bo Bardi, é possível ver trabalhos que foram expostos naquela edição, como a tela inacabada ‘Carajá’, de 1962, sua última obra.

ONDE: Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. QUANDO: 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª ). Inauguração: 6ª (12). Até 15/11. QUANTO: R$ 25 (3ª, grátis).

Em diálogo. Enquanto ‘Portinari Popular’ apresenta uma visão moderna do universo do trabalho, uma instalação no subsolo do Masp trata do tema sob olhar contemporâneo.

Em ‘Trabalho’, que fica em cartaz até 29/1/2017, Thiago Honório reúne um conjunto de ferramentas doadas por pedreiros de uma obra paulistana.