Masp abre mostra com 25 novas obras de seu acervo; confira outras inaugurações em SP

O Masp acaba de receber mais de 60 novas obras para integrar seu acervo. Pertencentes à Bolsa de São Paulo, são produções de artistas brasileiros datadas dos séculos 19 e 20, que ficarão sob os cuidados do museu, em regime de comodato, pelos próximos 30 anos.

Desse conjunto, 25 obras estão em Acervo em Transformação – Comodato Masp B3, exposição apresentada no mezanino do edifício a partir de 5ª (14). Muitas das telas, que ocuparam por anos as paredes da empresa centenária (a antiga BM&FBovespa, que atualmente é chamada de B3), jamais foram expostas ao público.

Na coleção, estão trabalhos como ‘Porto de Santos (Visto à Direita)’, feito em 1890 por Benedito Calixto (foto); ‘Interior de Mônaco’ (1925), de Anita Malfatti; ‘São Paulo, Cena de Rua’ (1942), de Ernesto de Fiori; ‘Colheita de Arroz’ (1957), de Candido Portinari’; ‘Figura de Menino com Camisa Branca Listrada’ (1961), de Alberto da Veiga Guignard; e ‘Umbrais, Altares’ (1970-1980), de Maria Leontina. Na seleção, constam ainda obras de artistas como Di Cavalcanti, Bruno Giorgi, José Pancetti e Ione Saldanha.

ONDE: Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon- Masp, 3149-5959. QUANDO: Inauguração: 5ª (14). 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). Até 29/7. QUANTO: R$ 35 (3ª, grátis).

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Ferreira Gullar

A Dan Galeria apresenta mostra com 60 relevos criados pelo poeta. Morto em 2016, ele costumava contar que passou a fazer tais obras por acaso, quando seu gato bagunçou recortes que colava sobre um desenho. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. América, 3083-4600. Inauguração: 2ª (11). 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 14/7.

Cícero Dias

Com curadoria de Waldir Simões de Assis, a exposição reúne 40 obras do pernambucano (1907-2003). Na seleção, há aquarelas e uma série inédita de litografias criadas em Paris. Simões de Assis Galeria de Arte. R. Sarandi, 113, Cerqueira César, 3062-8920. Inauguração: sáb. (9), 9h/15h. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 4/8.

Ser Estar – Sergio Rodrigues

A exposição exibe mais de 500 itens ligados ao designer brasileiro. Mobiliário, documentos e fotografias ajudam a percorrer sua trajetória desde a infância, quando começou a construir carrinhos e aviões de brinquedo, até sua morte, em 2014. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-7777. Inauguração: sáb. (9), 11h. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/8.

Macaparana

Em ‘Afinidades’, o artista apresenta 15 obras inéditas, entre pinturas, desenhos, colagens e recortes sobre cartão. Ao lado do conjunto, são expostas obras de seu acervo particular, de nomes como Max Bill e Willys de Castro, além de cerâmicas pré-colombianas. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. Inauguração: sáb. (9), 11h/19h. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 6/8.

Guto Lacaz

Na exposição ‘Art Lab’, são exibidas 20 instalações, esculturas, pinturas e desenhos, que cobrem duas décadas da produção multimídia do artista. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: sáb. (9), 11h/16h. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 21/7.

O Inquietante

A coletiva, cujo título parte de obra homônima de Freud, reúne 21 trabalhos, entre desenhos, esculturas, fotografias e pinturas, ligados ao tema da inquietação diante do estranho. São exibidas obras de Farnese de Andrade, Flávio Cerqueira, Francisco Hurtz, Luciano Zanette, Luc Dubois, Monica Piloni, Tomoshige Kusuno, Walmor Corrêa e Wesley Duke Lee. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 6ª (8). 10h/19h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 21/7.

Paulo Vainer

A mostra ‘Dual’ reúne 15 imagens que revelam diferentes momentos da carreira do fotógrafo, conhecido por sua produção no meio da moda e da publicidade. Galeria Mario Cohen. R. Joaquim Antunes, 177, Jd. Paulistano, 3062-2084. Inauguração: 6ª (8). 11h/19h (sáb., 11h/ 15h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 4/8.

Pivô

A galeria recebe duas mostras. Em cartaz até 21/7, a coletiva ‘Rocambole’ apresenta desenhos de Flora Rebollo e Thiago Barbalho, e trabalhos em tecido de Yuli Yamagata. Em cartaz até 11/8, ‘Para-sol’ é um projeto inédito de Gokula Stoffel no térreo da galeria, onde faz intervenções em todas as transparências e janelas presentes no espaço da recepção. Pivô. Edifício Copan. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3255-8703. Inauguração: 3ª (12). 13h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis.

Sara Müller

A mostra exibe 30 pinturas inéditas da artista. Nas obras, camadas sobrepostas produzem efeito de densidade e deixam visíveis as marcas do percurso da artista na construção da obra. Galeria Virgilio. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. Inauguração: 2ª (11). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 3/7.

Pedro Caetano

Em ‘Aqui Nowhere Agora No Where’, são exibidas pinturas, escultura e objetos ready-made do artista, que tem a produção marcada pelo diálogo entre ‘alta cultura’ e cultura popular e pelo encontro entre elementos inusitados. Luciana Brito Galeria. Av. 9 de Julho, 5.162, Bela Vista, 3842-0634. Inauguração: 3ª (12). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 18/8.

Bancos Indígenas do Brasil

A exposição apresenta cerca de 70 peças da coleção da BEI Editora. São bancos produzidos por povos de regiões como as do Alto e Baixo Xingu, o norte do Pará e o noroeste amazônico. Pavilhão Japonês. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabaral, s/nº, portões 3 e 10, Ibirapuera, 5081-7296. Inauguração:

sáb. (9). 10h/12h e 13h/17h (fecha 2ª, 3ª, 5ª e 6ª). Grátis. Até 5/8.

Carcarah

Em ‘São Paulo Fantasma’, o ilustrador apresenta 26 desenhos em que explora ângulos pouco usuais da capital. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis. R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Inauguração: 6ª (8). 19h/23h (fecha 2ª). Grátis. Até 8/7.

Andréa Leal

Em ‘Retratos de Mãe’, com curadoria de Simone Silvério, a fotógrafa registra personagens de 18 histórias reais ligadas à maternidade, que foram temas de textos da jornalista Silvia Bessa. Galeria Studio Trend. R. Costa Carvalho, 213, Pinheiros. Inauguração: 4ª (13). 9h/18h (fecha dom.). Grátis. Até 13/7. Inf.: bit.ly/stdtrend

Ocupação: Gravura

A exposição reúne gravuras de diferentes técnicas, produzidas no Ateliê Livre por Léia Izumi, Marina de Bonis e Tânia Soares. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Inauguração: sáb. (9), 15h. 9h/21h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 30/6.