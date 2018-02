Martinho da Vila, Lulu Santos e Roupa Nova fazem shows; confira roteiro

Hoje (23)

Ed Motta

Em seu disco mais recente, ‘AOR’, o músico homenageia o gênero ‘Album-Oriented Rock’, que define álbuns de música pop com um pé na sofisticação.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (23) e sáb. (24), 21h30. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

Acompanhada pelo violão e pela guitarra do músico Guilherme Monteiro, a cantora relembra sucessos da carreira no show ‘Espelho D’Água’.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hermeto Paschoal

O ‘bruxo’ é o principal expoente da inventividade instrumental no Brasil. No show, ele interpreta jazz e canção regional com os dois pés na ousadia sonora.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lulu Santos

Um dos maiores ‘hitmakers’ do pop brasileiro faz o encerramento da turnê ‘Toca + Lulu’. Além de grandes sucessos como ‘Toda Forma de Amor’ e ‘Tempos Modernos’, ele interpreta músicas de seu álbum mais recente, ‘Luiz Maurício’. Nos shows de hoje (23) e sábado (24), os setores são mesas e cadeiras. No domingo (25), a configuração da casa é de pista, mezanino e camarotes superiores.

HSBC Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Hoje (23) e sáb. (24), 22h; dom. (25), 20h. R$ 130/ R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maurício Pereira

O integrante do duo Os Mulheres Negras apresenta seu novo trabalho, ‘Pra Onde que Eu Tava Indo’. Ná Ozzetti e Juçara Marçal participam.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Milionário e José Rico

Com mais de 40 anos de carreira, a dupla relembra sucessos como ‘Estrada da Vida’, ‘Sonho de um Caminhoneiro’ e outros clássicos da música sertaneja.

Villa Country (5.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. Hoje (23), 20h (abertura). R$ 60. Cd: D, M e V. Cc.: D, M e V.

Mônica Salmaso e Guinga

Com intervenções de Nailor Proveta nos sopros, o show tem como destaque do repertório ‘Bolero de Satã’ (Guinga/Paulo César Pinheiro), gravada por Elis Regina.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Hoje (23), 21h30; sáb. (24), 21h. R$ 60/R$ 120. Cd.: todos. Cc.: todos.

Mustache e os Apaches

A banda lança o single de vinil com ‘Chuva Ácida’ e ‘Todo Trem’, além de músicas do álbum de estreia.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (23), sáb. (24) e dom. (25), 19h15. Grátis (retirar ingressos às 12h no dia do show).

Só Pra Contrariar

Com Alexandre Pires à frente, o grupo comemora seus 25 anos de carreira. No show, lembrança de sucessos como ‘Que Se Chama Amor’.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (23) e sáb. (24), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

O cantor e compositor interpreta seus grandes sucessos em show que tem os Trovadores Urbanos como convidados.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Hoje (23), 22h (abertura 20h). R$ 190/R$ 390 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Sáb. (24)



Ed Motta

Leia mais acima

Gal Costa

Leia mais acima

Hermeto Paschoal

Leia mais acima

Lulu Santos

Leia mais acima

Meca Festival

La Roux, AlunaGeorge e Citizens são os nomes estrangeiros do festival, que também conta com os nacionais Aldo, Wannabe Jalva e Glass n’ Glue. Em meio aos shows, três palcos com festas como a Javali.

Campo de Marte. Hangar 001 (5.000 lug.). Av. Santos Dumont, 1979, Santana. Sáb. (24), 15h/0h. R$ 260/

R$ 390 (50% de desconto doando um quilo de alimento não perecível ou agasalho). Vendas pelo site www.blueticket.com.br.

Mônica Salmaso e Guinga

Leia mais acima

Mustache e os Apaches

Leia mais acima

Premê

Representante da Vanguarda Paulista, o grupo interpreta na íntegra o repertório do disco ‘Quase Lindo’ (1983).

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (24), 21h; dom. (25), 19h. R$ 9/R$ 30.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roupa Nova

Na ativa há mais de 30 anos, o grupo faz show da turnê ‘Cruzeiro Roupa Nova’, com grandes sucessos.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (24), 22h30 (abertura 20h). R$ 160/ R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Só Pra Contrariar

Leia mais acima

Tiê

‘Esmeraldas’ é o nome do álbum mais recente da cantora. Ela interpreta as músicas do CD, entre elas ‘All Around You’, parceria com David Byrne e Tim Bernardes.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (24), 19h; dom. (25), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (25)

Gal Costa

Leia mais acima

Hermeto Paschoal

Leia mais acima

Homenagem a Itamar Assumpção – Venha que Eu Sou da Penha

O artista é relembrado em show da Isca de Polícia, banda que o acompanhou, com sua filha Anelis Assumpção. Zélia Duncan faz participação especial.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (25), 17h. Grátis.

Lulu Santos

Leia mais acima

Mustache e os Apaches

Leia mais acima

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana e BNegão

O grupo convida o ex-MC do Planet Hemp para fundir seus repertórios.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (25), 19h. Grátis (retirar ingressos 1h30 antes).

Premê

Leia mais acima

Tiê

Leia mais acima

2º (26)

Mariana Aydar

A cantora destaca as músicas de seu CD mais recente, ‘Cavaleiro Selvagem Aqui Te Sigo’ (2011).

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (26), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3º (27)

Daniel Boaventura

O cantor lança o álbum ‘One More Kiss’, com músicas de ídolos americanos dos anos 1970 e 1980.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (27) e 4ª (28), 21h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd: todos.

4º (28)

Adriana Calcanhotto

A cantora e compositora encerra a turnê do show de voz e violão ‘Olhos de Onda’.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (28) e 5ª (29), 21h. R$ 50/ R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Boaventura

Leia mais acima

Sublime With Rome

Concebida por ex-integrantes do Sublime, a banda mostra as músicas de ‘Yours Truly’ (2011).

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 4ª (28), 21h30. R$ 160/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wanda Sá

Em show com participações especiais de Marcos Valle, Carlos Lyra e Bena Lobo, a cantora lança o CD e DVD ‘Wanda Sá Ao Vivo’, que celebra seus 50 anos de carreira.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (28) e 5ª (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5º (29)

Adriana Calcanhotto

Leia mais acima

Jamz

Revelada no programa ‘SuperStar’, da TV Globo, a banda lança o CD ‘Insano’.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (29), 22h30. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina Lima

Em ‘No Osso’, a cantora e compositora mostra sucessos da carreira, além de apresentar inéditas.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (29), 21h. R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Martinho da Vila

No show ‘Sambas e Enredos’, o sambista traça panorama de sua trajetória, dos primeiros sambas para o Carnaval aos grandes sucessos como ‘Mulheres’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (29), 21h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanda Sá

Leia mais acima