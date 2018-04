Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| Show coletivo é organizado para ajudar vítimas da tragédia em Mariana

Hoje (18)

Arrigo Barnabé

Depois de ‘Caixa de Ódio’, show dedicado à obra de Lupicínio Rodrigues, o artista continua a revisitar o compositor gaúcho em ‘Caixa de Ódio 2’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Hoje (18), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlos Careqa

‘Por um Pouco de Veneno’ é a volta do artista ao universo de Tom Waits, que ele já havia visitado em ‘À Espera de Tom’ (2008). Mario Manga (guitarra e cello), Marcio Nigro (guitarra e violão), Tiago Costa (piano), Luiz Serralheiro Popo (tuba) e Claudio Tchernev (bateria) acompanham.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (18), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Charlie e os Marretas

Com forte influência do soul feito nos anos 1970 e de ritmos latinos, o grupo lança o single ‘O Trem’, um ano após seu álbum de estreia. Tim Bernardes, integrante da banda O Terno, participa da apresentação.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (18), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Germano Mathias

Ao lado do grupo Segura o Tombo, o cantor – uma das principais referências do samba paulista – antecipa músicas do álbum ‘Germano Mathias – Inusitado, Peculiar e Sui Gêneris’, com previsão de lançamento para o próximo ano.

O clássico ‘Guarde a Sandália Dela’ não fica de fora.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (18), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

O repertório do primeiro álbum do cantor e compositor, lançado em 1976 com o hit ‘Meu Mundo e Nada Mais’, é levado ao palco.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (18) e sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Iara Rennó

Lançado em 1972, ‘Drama’ é um dos clássicos da discografia de Maria Bethânia. Iara relembra o repertório do álbum, no qual constam ‘Esse Cara’ (Caetano Veloso) e ‘Anjo Exterminado’ (Jards Macalé/Waly Salomão).

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge e Mateus

Após o lançamento do álbum ‘Os Anjos Cantam’, a dupla dá início à turnê de seu novo DVD. Eles não deixam de fora os sucessos ‘Amo Noite e Dia’ e ‘Voa Beija-Flor’, além de reler sucessos da banda Cheiro de Amor e da dupla Chrystian & Ralf.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (18), 23h; sáb. (19), 17h e 23h; dom. (20), 21h. R$ 140/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Martinho da Vila

Ele show intimista, acompanhado apenas pelo violonista Gabriel de Aquino. Além de mostrar releituras de ‘Casa de Bamba’ e ‘Devagar Devagarinho’, o sambista faz uma homenagem a São Paulo.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Hoje (18), 21h30; sáb. (19), 21h. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Em seu novo álbum, ‘Barulho Feio’, agora lançado em vinil, ele permanece com seu propósito de desconstruir a canção, usando o samba como matriz. Nuno Ramos e Clima são alguns dos parceiros de Fróes no disco.

Teatro de Arena (98 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. Hoje (18) e sáb. (19), 20h. Grátis.

Sáb. (19)

Anelis Assumpção

Concebido para o projeto 75 Rotações, do Sesc Santana, o show em que a cantora interpreta músicas do álbum ‘Legalize It’, de Peter Tosh, volta à cena.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (19), 23h. R$ 20/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruna Caram

A cantora homenageia Ella Fitzgerald, interpretando ‘All of Me’, ‘Cry Me a River’, entre outros clássicos.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (19), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Jorge e Mateus

Lulina e Bazar Pamplona

No show conjunto, a cantora apresenta músicas dos álbuns ‘Cristalina’ (2009) e ‘Pantim’ (2013). Já o quinteto relembra canções que marcaram seus dez anos de carreira.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (19), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Lydia Lunch

A cantora e poeta fez seu nome no underground de Nova York entre os anos 1970 e 1980. Ao lado da banda Retrovirus, ela interpreta músicas do álbum ‘Urge To Kill’, lançado este ano.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (19), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Martinho da Vila

Naná Vasconcelos e Badi Assad

O percussionista e a violonista fecham o ano do projeto Encontros Instrumentais, interpretando repertório composto especialmente para as apresentações.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nômade Orquestra

A big band, que transita entre funk, jazz e afrobeat, apresenta as músicas do primeiro álbum, lançado no ano passado.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (19), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Romulo Fróes

O Teatro Mágico

‘Grão do Corpo’ é o nome do show que a banda apresenta. Mesclando música, circo e folclore, a apresentação é composta por canções gravadas em seus três álbuns de estúdio.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (19), 22h. R$ 120/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trio Corrente

O grupo ganhou o Grammy de melhor álbum latino de jazz em 2014. Neste show, o trio antecipa músicas de seu próximo álbum, ‘Volume 3’, que sai no ano que vem.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (19), 20h30. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vespas Mandarinas

Antes de gravar novo álbum, o quarteto formado por Chuck Hipolitho (guitarra e voz), Thadeu Meneghini (guitarra e voz), Flavio Guarnieri (baixo) e André Dea (bateria) interpreta músicas de ‘Animal Nacional’ (2013). Nevilton faz a abertura.

Teatro Mars. R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (19), 21h30 (show de abertura, 20h). R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Dom. (20)

Guilherme Arantes

Jorge e Mateus

Metá Metá

Juçara Marçal (voz), Kiko Dinucci (guitarra) e Thiago França (sopros) trazem batidas africanas, passando por samba e afrobeat.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Dom. (20), 20h (abertura, 18h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Naná Vasconcelos e Badi Assad

Siba

O artista apresenta o repertório do CD ‘De Baile Solto’, com músicas que equilibram discurso político e crítica social.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (20), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

4ª (23)

Chico Salem

O músico, que trabalha com Arnaldo Antunes e Marcelo Jeneci, apresenta o show ‘Ferveu’, com músicas autorais e releituras.

Jongo Reverendo (200 lug.). R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena, 2769-0059. 4ª (23), 22h30. Grátis.

Especial

20 Anos sem Geraldo Filme

Sho que homenageia o sambista morto em 1995. Integrantes do Liturgia de Bamba se unem ao Samba de Roda de Pirapora, à Velha Guarda da Vai-Vai, ao rapper Max B.O e aos cantores Icéi Mirian, Tadeu Kaçula e Graça Cunha.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (18) e sáb. (19), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Gente Faz a Festa

Péricles, Thiaguinho e Chrigor dão início à segunda temporada do projeto.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (22), 21h (abertura). R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Orquestra Experimental de Repertório

A orquestra interpreta obras de Carlos Gomes, Mendelssohn e Arthur Barbosa. Carlos Moreno rege.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (20), 11h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria às 8h do dia da apresentação).

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Com participação da soprano Marília Vargas, do tenor Jabez Lima e do barítono Erick Souza, além de corais da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP), a orquestra interpreta ‘Carmina Burana’, de Carl Orff.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (19), 21h. R$ 30. Dom. (20), 11h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Isaac Karabtchevsky rege a orquestra sinfônica e também sua parte juvenil, em concerto com participação do Coral da Gente. No programa, obras de Haendel, Tchaikovski, Franz Von Suppé e canções natalinas.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (20), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de John Neschling, a orquestra interpreta obras de Giuseppe Martucci e Gustav Mahler.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (19), 20h; dom. (20), 18h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orthesp e Academia de Ópera

A Orquestra do Theatro São Pedro e membros da academia do teatro fazem concerto que encerra a temporada deste ano. Dezesseis cantores interpretam obras de compositores como Bizet.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (18), 20h; dom. (20), 17h. R$ 10/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.