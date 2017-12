Maria e Herbert Duschenes são homenageados no projeto Ocupação

Foto: Acervo Família Duschenes/divulgação

Radicado no Brasil, o casal Maria e Herbert Duschenes teve um papel importante na cena cultural do País. A trajetória dos dois é lembrada, a partir de quinta-feira (28), pelo projeto Ocupação, do Itaú Cultural.

Da Hungria, Maria era bailarina e foi responsável por trazer ao Brasil o método de Rudolf Laban. Já Herbert, alemão, era arquiteto e professor de história da arte e contribuiu na formação de artistas e intelectuais no Brasil.

Na mostra, estão reunidos objetos pessoais, fotografias e documentos sobre a vida e a carreira do casal, que se exilou aqui nos anos 1940. No espaço expositivo também foi montada uma arena, onde o Grupo Lagartixa na Janela apresenta o espetáculo ‘Partituras para Maria’ – sempre às terças e quintas, a partir das 18h.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (28). Até 12/6. QUANTO: Grátis.