Maria Bethânia faz show gratuito no Sesc Itaquera; confira outras atrações do roteiro de música

Maria Bethânia volta à cidade com repertório que inclui sucessos de seus 50 anos de carreira, celebrados em 2015, no show ‘Abraçar e Agradecer’. Esta semana, a cantora ainda faz outros shows no Sesc Pinheiros. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (11), 16h. Grátis.

6ª (9)



2 Arlindos

Arlindo Cruz, e seu filho, Arlindo Neto, apresentam o show ‘Família Cruz – Samba de Pai para Filho’, parceria surgida naturalmente no cotidiano familiar. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª (9), 21h. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Johnny Hooker

O músico, que interpreta ritmos de frevo, samba e música romântica, apresenta sucessos como ‘Amor Marginal’. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (9) e sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Katya Teixeira

A cantora paulistana, que traz em seu trabalho a marca da cultura popular brasileira, apresenta repertório do CD ‘Cantariar’, coletânea comemorativa de seus 21 anos de carreira. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (9), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

King Bird

A banda paulista traz uma abordagem contemporânea à estética hard rock dos anos 1970, com referências que vão de Grand Funk Railroad e Deep Purple a Blue Murder e Gotthard. No show, lança seu novo disco, ‘Got Newz’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

Formado por Teago Oliveira (voz e guitarra), Rodrigo Damati (voz e baixo) e Felipe Dieder (bateria e percussão), o grupo de rock lança o clipe de ‘Serena Noche’, incluída no álbum ‘III’ (2015). ‘O Sol Chegou’, ‘Dança Diferente’ e ‘Se Você Fosse Minha’ também estão no repertório. Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (9), 23h59. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ná Ozetti

O festival Canta Brasil promove este show da cantora paulista, que lançou, em 2015, os discos ‘Ná e Zé’, em parceria com Zé Miguel Wisnik, e ‘Thiago França’, com o grupo Passo Torto. Bar Brahma Centro. Salão Principal (220 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. 6ª (9) e sáb. (10), 21h. R$ 60.

Cc. todos. Cd.: todos.

Paula Santoro

A mineira lança ‘Metal na Madeira’, seu quarto álbum, com composições de Ian Faquini. Mônica

Salmaso participa do show. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (9)., 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sá & Guarabyra

Marcando o lançamento do songbook com seu cancioneiro, a dupla destaca sucessos como ‘Roque Santeiro’, ‘Espanhola’ e ‘Sobradinho’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (9) e sáb. (10), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.



O Terno

Queridinho do rock paulistano, O Terno chama a atenção desde o despretensioso ‘66’, o disco de estreia de 2012. ‘Melhor do que Parece’, lançado neste novo show, é o terceiro álbum da banda. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Alvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (9) e sáb. (10), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.



SÁBADO (10)



Alcione

Em seu novo show, ‘Alcione Boleros’, a cantora apresenta melodias que tratam de amores e desamores, como ‘Gracias a la Vida’, de Violeta Parra. Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (10), 22h30. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Capital Inicial

Quinze anos depois do sucesso de ‘Acústico MTV’, a banda registrou o CD e DVD ‘Acústico NYC’. Gravado em Nova York, o projeto conta com releituras de sucessos como ‘À Sua Maneira’ e ‘Olhos Vermelhos’, além de inéditas. Espaço das Américas (6.574 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-

5566. Sáb. (10), 23h. R$ 140/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Céu

Produzido por Pupillo e Hervé Salters, ‘Tropix’ é o quarto disco da cantora. Com sonoridade ousada, calcada em beats eletrônicos. Além de repertório autoral, há regravação de ‘Chico Buarque Song’, do lendário grupo paulistano Fellini. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fióti

Irmão de Emicida, o músico lança o EP ‘Gente Bonita’, em show com participação de Ogi e do grupo

As Bahias e a Cozinha Mineira. Sesc Pompeia. Comedoria. (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Grupo Manuí

O grupo apresenta o espetáculo ‘Ecos da Paulistânia’, com um repertório de ritmos e cantigas das manifestações culturais e estilos musicais tradicionais da região sudeste. Sesc Vila Mariana. Pça. de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. Sáb. (10), 15h. Grátis.

Johnny Hooker

Lee Ranaldo

Um dos fundadores da banda Sonic Youth, o cantor, compositor e guitarrita se apresenta em show voz e violão, com músicas autorais, de sua banda The Dust, além de outras composições em formato acústico. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Miúcha

A cantora comemora 40 anos de carreira relembrando clássicos da música popular brasileira. As apresentações marcam o lançamento do site oficial com o acervo da artista, do CD especial ‘Miúcha – 40 Anos de Música’ e de seu primeiro CD ao vivo ‘Miúcha ao Vivo no Paço Imperial’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ná Ozetti

Sá & Guarabyra

Soilwork

A banda sueca de death metal melódico apresenta canções de seu novo álbum, ‘The Ride Majestic’ e outros hits de sucesso. Clash Club (800 lug.). R. Barra Funda, 969, Barra Funda, 3661-1500. Sáb. (10), 18h. R$ 200/R$ 260 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível). Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

Toninho Horta e Maurício Takara

O projeto Encontros Instrumentais promove o encontro entre Toninho Horta, guitarrista e arranjador, que já compôs canções para o Clube da Esquina, e Maurício Takara, integrante das bandas São Paulo Underground e Hurtmold. Eles compuseram músicas especialmente para a apresentação. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

DOMINGO (11)



Céu

Johnny Hooker

Lee Ranaldo

Miranda Kassin

Sucesso do extinto Studio SP, o show ‘I Love Amy’ é composto por releituras de Amy Winehouse. Miranda interpreta músicas como ‘Back To Black’ e ‘Rehab’. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (11), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Miúcha

Toninho Horta e Maurício Takara

3ª (13)



Ceumar

Em ‘Silencia’ (2014), trabalho mais recente da cantora mineira, a dinâmica entre música e silêncio dá o tom dos arranjos. A faixa-título e ‘Segura o Coco’ são destaques do repertório. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (13), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Curumin

Ele faz show dedicado ao repertório de Stevie Wonder. Ao lado dos músicos Zé Nigro, André Lima e Lucas Martins, ele interpreta clássicos como ‘You Are the Sunshine of My Life’ e ‘Superstition’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (13), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elza Soares

Acompanhada pelos DJs Ricardo Muralha e Bruno Queiroz, a cantora apresenta o show ‘A Voz e a Máquina’, repleto de timbres eletrônicos. No repertório, destaque para ‘Cálice’, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (13), 21h. R$ 120/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Maria Bethânia

No espetáculo ‘Bethânia e as Palavras’, a cantora dá voz a versos de Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, entre outros. Na parte musical, canções como ‘Romaria’, de Renato Teixeira.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (13) e 4ª (14), 21h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (14)



Maria Bethânia (Sesc Pinheiros)

Thomaz Panza

Influenciado pelo violão de Dori Caymmi e pelas letras de Chico Buarque, o músico lança seu primeiro disco, ‘O Curva’, com letras elaboradas a partir de sua experiência como psicólogo clínico. Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (14), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (15)



El Mató A Un Polícia Motorizado

Com músicas sobre amor, morte e amizade, a banda argentina apresenta o EP ‘Violencia’, de 2015. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (15), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (15), 22h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Meno Del Picchia

‘Barriga de 7 Janta’ é o terceiro álbum do cantor e compositor. O disco, conceitual, conta a história de Dico, que se torna andarilho após descobrir o caso entre sua amada e seu melhor amigo. Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (15), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA CLÁSSICA



Liying Zhu

Dentro da programação do Cultura Artística, a violonista chinesa Liying Zhu apresenta peças como ‘Präludium’, do alaudista britânico John Dowland, além de obra de Bach composta originalmente para violino. Teatro Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, V. N. Conceição, 3071-4236. 4ª (14), 21h. R$ 70. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mischa Maisky

Dentro da temporada 2016 do Mozarteum Brasileiro, o violoncelista Mischa Maisky (foto abaixo), da Letônia, apresenta-se acompanhado pelo ensemble Tel-Aviv Soloists, sob regência de Barak Tal. No repertório, obras de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Bruch, Prokofiev e Haydn. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (13) e 4ª. (14), 21h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

Sob regência do maestro Carlos Moreno, o grupo apresenta peças de Richard Strauss e Johannes Brahms. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (11), 11h. R$ 5. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orthesp

Sob a regência de Flávio Lago, a orquestra interpreta obras de Enernst Chausson, Maurice Ravel, Claude Debussy e Jackson Lúcio. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 6ª (9), 20h; dom. (11), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp

O concerto, sob regência de Valentina Peleggi e Roberto Tibiriçá, é uma homenagem a Eleazar de Carvalho, que comandou a orquestra por 24 anos. No repertório, Rachmaninov e Villa-Lobos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (11), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Série Concertos – Cordas Friccionadas

O duo de violoncelo e piano, formado por Rafael Cesário e Yuri Pingo, apresenta a primeira parte integral das sonatas de Beethoven para essa formação. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.).

R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (10), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Trondheim Soloists

A camerata norueguesa de cordas apresenta repertório que mescla barroco e moderno, com composições de Albinoni, Bach, Stravinski, Tchaikóvski, entre outros. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (10) e dom. (11), 21h. R$ 50/R$ 310. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto de Cordas do Instituto Baccarelli

Dentro da série ‘Baccarelli na Rua’, os músicos do projeto, idealizado pelo maestro Silvio Baccarelli em Heliópolis, promovem um encontro entre música popular e erudita em pontos de lazer da cidade. Armazém da Cidade (150 lug.). R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 3506-4646. Sáb. (10), 15h. Grátis.