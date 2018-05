Maria Bethânia e Zeca Pagodinho chegam a São Paulo com o show ‘De Santo Amaro a Xerém’

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho finalmente chegam a São Paulo com ‘De Santo Amaro a Xerém’. Os dois, que pela primeira vez se encontram nos palcos, saúdam a nobreza do samba e suas raízes. O elo dessa aproximação é ‘Amaro Xerém’, samba de roda que Caetano Veloso fez especialmente para o show.

A apresentação conta com números coletivos e individuais, incluindo homenagens à Mangueira e à Portela. Bethânia e Zeca abrem e fecham o show juntos.

Em sua parte solo, Zeca mostra sucessos como ‘Verdade’ e ‘Coração em Desalinho’. Bethânia é mais abrangente, indo dos sambas-canção (‘Ronda’, ‘Negue’) aos sambas de boate, relembrando a dobradinha de ‘Pano Legal’ e ‘Café Soçaite’ que fez no álbum ‘Recital na Boate Barroco’ (1968). A cantora também interpreta inéditas de Adriana Calcanhotto (‘A Surdo 1’), e Leandro Fregonesi (‘Pertinho de Salvador’).

‘De Santo Amaro a Xerém’ também marca a retomada da parceria de Bethânia com o maestro e violonista Jaime Alem, com quem trabalhou por 25 anos.

ONDE: Credicard Hall (3.875 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. QUANDO: 6ª (18) e sáb. (19), 22h. QUANTO: R$ 200/R$ 700 (checar) (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.