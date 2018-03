No Margot Bistrot, a Queda da Bastilha – marco da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789 – é celebrada com cardápio especial servido até 17/7. A refeição (R$ 95) abre com endívia grelhada com brie. Na sequência, terá o clássico ‘Boeuf Bourguignon’ (foto) e, de sobremesa, ‘Tarte Tatin’.

Serviço: R. Antônio de Macedo Soares, 1.683, Campo Belo, 2309-9515.