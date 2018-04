Marcha contra o racismo inspira uma das estreias de cinema da semana

Inspirado em uma história real, A Marcha acompanha um episódio político na França dos anos 1980. Em 1983, três jovens e um padre decidem organizar uma marcha pacífica de Marselha a Paris contra o racismo. O ato faria surgir o primeiro movimento nacional contra a discriminação étnica que estava em alta no país.

A Segunda Esposa, de Umut Dag, foi indicado a melhor filme de diretor estreante no Festival de Berlim 2012. A trama mostra Ayse (Begüm Akkaya), uma turca que, prometida a Hasan (Murathan Muslu), acaba se tornando a segunda mulher do pai do rapaz, Mustafa (Vedat Erincin). Ao se casar, ela muda para Viena, onde ele e sua família moram.

