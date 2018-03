Marcelo Jeneci faz show gratuito; confira outros shows

Sexta (3)

Yamandu Costa e Luis Salinas

Os violonistas se encontram no projeto Cruces Magistrales, no qual argentinos e brasileiros se apresentam juntos.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (3), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Sáb. (4)

Alaíde Costa e Claudette Soares

As duas cantoras celebram os 50 anos de ‘O Fino da Bossa’, show que daria origem ao programa de TV apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Neste encontro inédito, elas interpretam músicas do movimento.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (4), 19h; dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ana Paula da Silva e Luciana Jury

As duas intérpretes se apresentam no projeto Cruces Magistrales.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (4), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Angela Ro Ro

Com o CD e DVD ‘Feliz da Vida’ (2013), ela ampliou seu leque de parceiros, que agora abrange Ana Carolina, Paulinho Moska, entre outros. Além de inéditas, a cantora e compositora apresenta sucessos da carreira, entre eles ‘Simples Carinho’.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

O expoente da Vanguarda Paulistana formou a banda O Neurótico e as Histéricas, com mulheres instrumentistas, para interpretar músicas de Hermelino Neder.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (4), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ceumar

Em ‘Silencia’, novo álbum da cantora, a dinâmica entre música e silêncio dá o tom dos arranjos. No show de lançamento do CD, entram canções do novo disco – como a faixa-título, ‘Encantos de Sereia’, e ‘Segura o Coco’. Músicas dos álbuns anteriores também estão presentes.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor homenageia Cássia Eller, uma de suas influências. Ele relembra músicas lançadas pela cantora, como ‘Eu Queria Ser Cássia Eller’ . E dá voz a clássicos que a intérprete regravou, entre eles ‘Na Cadência do Samba’.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Holger

O grupo paulistano continua a busca pelo equilíbrio entre o indie rock, o axé e ritmos caribenhos em seu terceiro disco, homônimo, lançado no ano passado. ‘Jurema’ e ‘Tão Legal’ são algumas das novidades do repertório.

Neu Club (350 lug.). R. D. Germaine Burchard, 421, Água Branca, 3862-0481. Sáb. (4), 22h. Grátis.

João Sabiá

O cantor e compositor carioca lança o álbum ‘Nossa Copacabana’, Acompanhado por Fred Ferreira (guitarra e voz), Bruno Migliari (baixo acústico e voz) e Zé Mario (bateria e voz), ele traça um panorama do bairro carioca por meio de composições próprias e pelas lembranças de ‘Nanã’, sucesso de Wilson Simonal, e ‘Sábado em Copacabana’ (Dorival Caymmi e Carlos Guinle).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (4), 22h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista fez sucesso com ‘Feito para Acabar’, disco de estreia de 2010, recheado de canções pop, românticas e com um leve charme brega. Neste show, ele também canta seu mais recente álbum, ‘De Graça’, que tem parcerias com Arnaldo Antunes, Luiz Tatit, Arthur Nestrovski, entre outros.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Sáb. (4), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Moreno Veloso

Em ‘Coisa Boa’, seu segundo disco solo, o cantor e compositor usa timbres característicos da Bahia envolvidos em uma estética cool. ‘Lá e Cá’, ‘Um Passo à Frente’ e ‘Num Galho de Acácias’ são algumas das músicas registradas no álbum.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Originais do Samba

No show ‘Não Deixe o Samba Morrer’, o grupo interpreta grandes sucessos, entre eles ‘Tragédia no Fundo do Mar (Assassinato do Camarão)’.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (4), 20h30. Grátis.

Pato Fu

Após sete anos sem um CD de inéditas, o grupo lança o álbum ‘Não Pare Pra Pensar’. Além de canções novas, há releitura do sucesso ‘Mesmo que Seja Eu’, de Erasmo e Roberto Carlos.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira e Sérgio Reis

Os ícones da música caipira gravaram juntos em 2010 o CD e DVD ‘Amizade Sincera’. Eles retomam a parceria no projeto ‘Amizade Sincera II’, com clássicos da canção sertaneja.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 18/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

RZO

Após cinco anos do fim do grupo – referência no rap paulista –, Helião, DJ Cia, Sandrão e Negra Li se reúnem para relembrar sucessos como ‘O Trem’. Karol Conka e Ice Blue participam.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (4), 21h30; dom. (5), 19h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sandra de Sá

A cantora apresenta a versão acústica do show ‘Lado B’, baseado no repertório de álbum ainda não lançado.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (4), 21h. dom. (5), 20h. R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (5)

Franco Luciani Trío e Celso Almeida Trio

Os dois trios se apresentam no projeto Cruces Magistrales.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Tiê

‘Esmeraldas’ é o nome do CD mais recente da cantora. Ela interpreta as músicas do CD, entre elas ‘All Around You’, parceria com David Byrne e Tim Bernardes.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (5), 20h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

3ª (7)

Maria de Medeiros

A cantora, cineasta e atriz apresenta as músicas do disco ‘Pássaros Eternos’. Ela interpreta canções autorais como ‘Canto da Pantera’. Há ainda uma releitura de ‘Aos Nossos Filhos’ (Ivan Lins/Vítor Martins).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (7), 21h30 (abertura, 20h). R$ 90.

Cc.: todos. Cd: todos.

Zélia Duncan

’Tudo Esclarecido’ é o nome do disco mais recente da cantora, dedicado à obra do compositor e cantor Itamar Assumpção.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R.Turiaçu, 2.100, Perdizes,2063-5087. 3ª (7), 21h30. R$ 40/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (8)

Ale Vanzella

‘Indie Bossa II’ é o nome do novo disco do multi-instrumentista. Ele apresenta as músicas do novo álbum e clássicos da bossa nova.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (8), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thiago França

‘Malagueta, Perus e Bacanaço’, CD do músico lançado em 2013, é inspirado no conto homônimo de João Antônio. As músicas retratam o cotidiano de São Paulo por meio de três malandros em busca de mesas de sinuca.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (8) e 5ª (9), 21h. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (9)



Alcione

A sambista relembra seus grandes sucessos.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. 5ª (9), 22h (abertura. 20h). R$ 140/R$ 290 (inclui jantar; esgotado). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Thiago França

Leia mais nesta página.