Maratona Infantil do MIS homenageia a ‘Vila Sésamo’

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se:

Foto: Leticia Godoy/divulgação

Volta ao passado

A edição de setembro da Maratona Infantil do MIS ocorre neste domingo (25) e o tema do evento é a série de televisão ‘Vila Sésamo’. Tem oficinas de fantoche, árvore dos sonhos, maquiagens artísticas inspiradas nos personagens, contação de histórias, shows e a presença de icônicos bonecos da vila, como Elmo, Grover e Come Come. Além disso, serão exibidos episódios inéditos da série, que estreia nesta 2ª (26) na TV Cultura e na TV Brasil. Ao final do evento, haverá show com a banda Música de Brincar. Livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (25), 10h/17h. Grátis.

Na telona

Durante o festival Cine Curtinhas, as crianças poderão assistir a animações nacionais em curta-metragem. Tem histórias com tartaruga marinha, quati, galo, passarinhos e até humanos. As sessões contam com interpretação em Libras. Livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1700. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. Grátis.

Bailinho do Triii

O Grupo Triii apresenta seu animado show. Livre. Espaço Promon. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 183, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb. (24), 12h. R$ 50.