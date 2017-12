Maratona Infantil do MIS é uma das dicas do bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Tarde no museu

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove mensalmente um evento gratuito com atividades para as

crianças, a Maratona Infantil. A edição de março ocorre neste domingo (20) e tem em sua programação intervenções circenses, brincadeiras, oficinas criativas, contação de histórias e até ‘sessão pipoca’ do filme ‘O Estranho Mundo de Jack’, de Tim Burton.

Além disso, o evento apresenta quatro espetáculos: ‘Máquinas’ (projeto BuZum!), ‘Tarde de Palhaçadas’ (Cia. Circo da Boleia), ‘Precisa-se de Mágico’ (Cia. Carolipa e Bartô) e ‘Júlia e o Monstro do Lago Ness’ (Cia. Ruído Rosa). Para algumas atividades, é necessária a retirada de ingresso com uma hora de antecedência na recepção. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (20), 10h/17h. Grátis.

Mergulho das sereias

O Aquário de São Paulo, maior oceanário da América do Sul, recebe duas mergulhadoras vestidas de sereia, que nadam e dançam dentro do aquário junto aos peixes, interagindo e encantando adultos e crianças. As apresentações ocorrem nos fins de semanas de março. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. Sáb. e dom., 9h/18h. R$ 40/R$ 80.

Piquenique inclusivo

O piquenique da Casa do Brincar ocorre junto à ‘CaminhaDown’. Pq. Ibirapuera. Arena de Eventos. Dom. (20), 10h/12h. Grátis.