Maratona do Forró, campeonato de poesia falada e outros passeios na cidade

+ Imigrantes de vários países participam da Mostra Refúgios Culturais, com apresentações artísticas, bate-papos e venda de produtos típicos. No domingo (17), das 14h às 16h, tem oficina de turbantes, com inscrições no local (R$ 6/R$ 20). Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (16) e dom. (17), 14h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/RefCult_mostra

Biblioteca Parque Villa-Lobos

No aniversário de três anos do local, a programação recebe o espetáculo do grupo Parlapatões, ‘Os Mequetrefe’, às 16h; um bate-papo com o autor Xico Sá, às 11h; e oficinas para as crianças, como a ‘Minichef’, que ensina como preparar cupcakes – das 11h30 às 13h30. Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (16), 9h30/18h30. Grátis. Inf.: bit.ly/Bvl3anos

Festa da Firma

O evento reúne, neste sábado (16), laboratório, peça de teatro, música e discotecagem. Às 15h, quatro artistas apresentam o espetáculo ‘Fílon, o Teatro do Mundo’, inspirado em uma HQ portuguesa sobre uma cidade fictícia em estado de vigilância (com 20 vagas, as inscrições devem ser feitas pelo e-mail: fitacrepemovimento@gmail.com). A partir das 16h, Deco Nascimento e Felipe Vilasanchez compõem a ‘Esquizotocagem’, de música experimental. EstúdiofitacrepeSP. R. Consolação, 2.582, sala 12, metrô Paulista. Sáb. (16), 11h/20h. Pague quanto quiser. Inf.: bit.ly/EsFCSP

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horizontes – Cerveja & Som

Shows gratuitos e cultura cervejeira se misturam no evento deste sábado (16). Além de mais de 60 torneiras de chope, o local recebe uma palestra sobre o mercado de cervejas – às 13h -, com inscrições no local. Na área externa, o quarteto Vitreaux se apresenta às 14h; Garotas Suecas, às 15h30; e a banda Bike, às 17h. A marca Paca Polaca fica por conta das comidinhas, com menu de culinária polonesa. Entre as opções, serão vendidos ‘Zappies’ (R$ 15/R$ 18), tipo de sanduíche aberto. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (16), 11h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/MISHoriz

Maratona do Forró

Na Praça da República, mais de 40 trios de forró tradicional se apresentam para comemorar o dia do forró – 13 de dezembro. Participam nomes como a cantora Fatel Barbosa, o Trio Sabiá e o Trio Marrom. Pça. da República, s/nº, Centro. Sáb. (16), 16h. Grátis. Inf.: bit.ly/DiaForró17

Mercado Buenos Artes

Para as festas de fim de ano, a 35ª edição da feira convida artistas, artesãos, estilistas, ilustradores e produtores de comidas e bebidas artesanais, que se reúnem pela primeira vez no espaço do Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3871-3030. Sáb. (16), 11h/19h. Grátis.

Missão Judith

Inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos, a Escape 60 criou o cenário ‘Missão Judith’, que simula a casa da atendente de telemarketing famosa pela ineficiência na hora de cancelar uma conta de celular. No desafio, os participantes devem invadir o apartamento da personagem, hackear seu sistema e cancelar as contas abertas. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. A partir de sáb. (16). 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 79 (por pessoa).

SLAM BR 2017

Comandada por Roberta Estrela D’Alva, a 4ª edição do campeonato brasileiro de poesia falada conta com a participação de nomes como Kimani, Juh França e Eluê. O vencedor das batalhas será o representante brasileiro na Copa do Mundo de Slam. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (15), sáb. (16) e dom. (17), 16h. Grátis. Inf.: bit.ly/SLAMBR17