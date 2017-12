Marakuthai prepara jantar em cinco etapas inspirado na cozinha baiana

Foto: divulgação

A chef Renata Vanzetto, do Marakuthai, criou um menu de inspiração baiana servido em cinco etapas, apenas no jantar de 2ª a 4ª, com duas taças de vinho, por R$ 88. Para começar, bolinho de peixe com vinagrete de coentro (foto). Entre os pratos principais, há minibobó de camarão e banana com chips crocante.

A refeição inclui também queijo coalho com melaço de gengibre; caldeirada de peixe com farofa de dendê; e para adoçar, sorvete de tapioca com calda de brigadeiro de coco e farofa de amendoim.

R. Iguatemi, 236, Itaim Bibi, 3078-3246.