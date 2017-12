Marakuthai muda de endereço no Itaim Bibi

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O Marakuthai do Itaim ocupa uma nova casa no bairro – mais ampla, com dois andares e deck ao ar livre. Comandado pela chef Renata Vanzetto, mantém no cardápio receitas como o ‘Surim’ (foto), preparado com arroz jasmim, camarão, mexilhão, lula, saquê, leite de coco, alho-poró, tomate, manjericão e limão (R$ 72).

Confira outros pratos do cardápio:

Lótus – saladinha de macarrão de arroz, frango agridoce, hortaliças, temperada com gergelim, castanha de caju, limão, pimenta e gengibre (R$ 27)

Kampuchea – Tirinhas de filé mignon em molho levemente picante e adocicado de curry vermelho, acompanha arroz jasmim e farofa de banana (R$ 56)

Wok – Camarão, lula e mexilhão puxados com cebola roxa, alho, gengibre, muita pimenta e mel, servido com arroz jasmim e cuscuz marroquino (R$ 67)

Santa Teresa – creme de iogurte com redução de framboesa, morangos e blueberry frescos, com tuille de macâdamia (R$ 20)

The Best – sorvete, calda de Nutella, pedaços de bombom Ferrero Rocher e crocante de amêndoas servidos na taça grande (R$ 30)

R. Pais de Araujo, 77, Itaim Bibi, 3078-3246.