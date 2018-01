'Mapas Para as Estrelas' expõe Hollywood atormentada

Em Mapas Para as Estrelas, o canadense David Cronenberg explora um universo já delineado em ‘Cosmópolis’, seu último filme. Com a câmera voltada para um estilo de vida luxuoso, o cineasta se propõe a abordar dramas psicológicos e existenciais com elementos bizarros e inesperados.

Ao contrário da jornada cínica e solitária de um bilionário que tenta atravessar Nova York em busca de um corte de cabelo, em ‘Mapas Para as Estrelas’ são vários os personagens privilegiados. Não é a toa: indicado à Palma de Ouro e responsável pelo prêmio de melhor atriz a Julianne Moore no Festival de Cannes de 2014, o enredo se passa em Hollywood, um dos centros mundiais de ostentação financeira.

Na Beverly Hills de Cronenberg, todos os personagens são atormentados, mas é a chegada de Agatha (Mia Wasikowska) a Los Angeles que os abala de diferentes maneiras. Sempre de luvas longas e dona de frases misteriosas, ela parece estar na cidade por algum motivo secreto. Logo consegue ser contratada como assistente de Havana Segrand (Julianne Moore), uma atriz neurótica com a carreira em declínio. Não bastasse, ela é perseguida pela imagem da mãe morta, também atriz, que lhe aparece em visões macabras.

É desses traumas que Stafford Weiss (John Cusack), um terapeuta de celebridades, tenta tratar. Ele e sua mulher, Cristina (Olivia Williams), por outro lado, administram a vida do filho Benji (Evan Bird), um ator mirim mimado e arrogante que está prestes a participar da sequência de um filme de sucesso. À medida que Agatha – que flerta com o motorista de Havana, Jerome (Robert Pattinson)– revela-se, a vida de todos eles tomam rumos mais sombrios.

‘Mapas Para as Estrelas’ é um suspense místico. Com uma atmosfera enigmática e tensão precisa, sem muitos rodeios, vai desenrolando o emaranhado de vaidades que os protagonistas formam. Trata-se de um drama que explora as futilidades em volta da indústria cinematográfica de maneira sóbria e perturbadora. Rafael Abreu