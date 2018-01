Mano serve bons sanduíches em Pinheiros

Artesanal: salmão defumado com coalhada e Dill (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Há uma fórmula que virou tendência entre as novas lanchonetes da cidade: salão pequeno, cardápio enxuto, atendimento simplificado e foco na qualidade dos ingredientes. A Mano, em Pinheiros, junta-se à boa safra. A casinha simpática é tocada pelo mesmo time do vizinho restaurante Nou, os sócios Paulo Sousa, Amilcar Azevedo e Tiago Del Bianco.

Todas as carnes e molhos (catchup, mostarda e maionese) são preparados na casa, diz o texto na lousa, logo na entrada. Do lado de dentro, outro quadro apresenta os sete sanduíches do cardápio, caso do lanche de salmão defumado, com coalhada, limão-siciliano e dill (R$ 20), montado na ciabatta branca ou integral. Outra pedida certeira é o hambúrguer com queijo prato, alface, tomate e picles (R$ 20), com disco de carne suculento e pão macio, que pode ganhar como complementos bacon defumado (R$ 3) e cebola crocante (R$ 2).

Há ainda sanduíche de pernil com azeitonas pretas, cebola e rúcula (R$ 20); hot-dog com salsicha da casa, mostarda e relish (R$ 15); e uma versão com abobrinha marinada, queijo de cabra, pesto e azeitonas no pão de forma de grãos (R$ 18). Acompanhe com a porção de batatas fritas (R$ 8). O cliente faz o pedido no caixa e pega a bebida na geladeira abastecida com garrafinhas de suco natural (R$ 7), refrigerantes (R$ 4) e cervejas especiais (R$ 12/R$ 30). De sobremesa, há picolés Diletto (R$ 6,50/R$ 10) e bolo da Beza Doces (R$ 8, a fatia).

ONDE: R. Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros, 3816-1725.

QUANDO: 12h/23h.

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.